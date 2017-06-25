Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - В Алматы семья избитого 10-летнего мальчика примирилась с избившей его женщиной, передает корреспондент агентства.

Напомним, 12 июня в Facebook житель Алматы Дмитрий Ветер Васько разместил видео избиения мальчика взрослой женщиной. На видео женщина сначала грубо толкает ребенка к подъезду, несколько раз бьет его наотмашь по лицу и голове. Ребенок пытается отбиваться, но не справляется. Тут на помощь к истязательнице подбегает еще один мальчик. Вместе они заталкивают ребенка в подъезд, где сначала происходит драка между детьми, затем вмешивается все та же взрослая женщина, нанеся своей жертве еще несколько ударов.

Автор ролика пояснил, что в результате избиения у пострадавшего мальчика Жени диагностировано сотрясение мозга. Мама ребенка обратилась в полицию.

По данным ДВД Алматы, факт избиения ребенка был зарегистрирован 6 июня, после чего для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений была назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения результатов материалы уголовного дела в отношении 35-летней гражданки будут направлены в суд, пообещали в ведомстве.

Сегодня стало известно, что семья Жени примирилась с избившей его женщиной.

"Состоялось досудебное примирение. Не только из-за видео. И, поверьте мне, это очень хорошо. Этим семьям еще жить и жить вместе, рядом. ... Семье Жени, самому ему, не сразу дался этот шаг. Но умеют прощать только очень сильные и добрые люди", - написал Дмитрий Ветер Васько в соцсети.

Он также разместил на своей странице видео, в котором избившая ребенка соседка просит прощения у Жени и его родителей и говорит, что искренне сожалеет о содеянном.

Блогер Жанна Ахметова сообщила , что "Женю с мамой и сестренкой отправят на курорт, оплатят ему кружок компьютерных курсов и прочее, чтобы наш парень хорошо провел лето и забыл о плохом".

"Кого-то это примирение может возмутить, кто-то будет рад такому исходу. Не нам с вами судить. Им и дальше жить в одном дворе. Для особо принципиальных разъясню: женщину все равно не посадят, у нее четверо малолетних детей. Таковы наши законы. Штраф оплатит, возможно, общественные работы на недельку назначат, и все. А вот на судебных процессах Жене придется проходить тот день снова и снова", - прокомментировала Ахметова на своей странице в Facebook (стиль, орфография, пунктуация источника сохранены).

Она также отметила, что в Казахстане необходимо ужесточить наказание за избиение детей. "Нанесение лёгкого вреда здоровью ребенка или же тяжкого, разницы нет, нужно разделять понятия взрослый и ребенок. У нас бьют детей в садиках, в школах, няни бьют, и практически все отделываются легким испугом. Уволили, пальцем погрозили - и все. А потом растут униженные дети с искалеченной психикой. Мы должны защитить наших детей на законодательном уровне. Надо заняться этим теперь вплотную. От семьи Жени и лично от себя благодарю всех вас за поддержку и помощь в этом деле!" - подытожила блогер.

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