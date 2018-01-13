Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - В Алматы запущены два новых автобусных маршрута, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Региональной службе коммуникаций города Алматы, сегодня запущены два новых маршрута - №46 и №122 - с автобусами малой вместимости.

"На основании многочисленных обращений жителей Жетысуского района, был разработан маршрут №46, следующий из микрорайона Первомайка - Универсальный рынок - микрорайон Кулагер - акимат Жетысуского района - улица Белинского и доезжающий до железнодорожного вокзала Алматы-1. Данный маршрут обслуживается 10 единицами подвижного состава с интервалом в 10 минут. Ожидаемый пассажиропоток - 3000 человек в сутки", - рассказали в РСК.

Кроме того, для транспортного обеспечения жителей микрорайона Рахат и Мадениет Алатауского района в маршрут №122, ранее обслуживаемый одним автобусом, внесены изменения со следующей трассификацией: микрорайон Рахат, Мадениет - школа №196 - улица М. Шокая - Центральная - БАК - микрорайон Саялы - автоЦОН - улица акына Сары - улица Б. Момышулы - улица Универсиадная - ЦОН Алатауского района. С сегодняшнего дня маршрут обслуживается пятью автобусами с интервалом в 20 минут.

Напомним, ранее новые автобусы вышли на маршруты №12, 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77 и запущен магистральный маршрут №201.

В целом в рамках транспортной реформы приобретены 388 автобусов различной вместимости, из них 210 уже на маршрутах, еще порядка 180 новых автобусов будут выходить поэтапно на маршруты до конца февраля. В свою очередь, частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 91 уже курсируют на городских дорогах.

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