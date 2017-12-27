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В Алматы женщину оштрафовали на полмиллиона тенге за двойное гражданство27.12.2017
Общество  11:03

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы транспортные полицейские оштрафовали 30-летнюю женщину на полмиллиона тенге за двойное гражданство, передает Kazakhstan Today.

Женщину с двойным гражданством - Турции и Казахстана - выявили сотрудники линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы, сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.

В отношении задержанной составлен административный протокол по части 2 статьи 496 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства). Женщина привлечена к административному штрафу в размере 453 800 тенге.

Вместе с тем в ДВДТ отметили, что с начала текущего года на обслуживаемом участке сотрудниками управления миграционной службы к административной ответственности привлечены 2749 граждан, в том числе за нарушение правил пребывания - 2507 иностранцев, из них граждан СНГ - 2386, дальнего зарубежья - 121. Постановлениями судов 328 иностранцев выдворены за пределы страны.
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