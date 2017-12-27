Талдыкорган. 27 декабря. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области сообщила о закрытии участка автодороги Сарыозек - Коктал, передает Kazakhstan Today.

"27 декабря, в 11.30, из-за сильного ветра, сопровождаемого обильным снегопадом и ограниченной видимостью, закрыто движение по автодороге республиканского значения Сарыозек - Коктал (с 45-го по 65-й километр, вблизи горного перевала Алтын-Эмель) в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Жителей области просят воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации погодных условий.

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