В алматинском аэропорту усилят досмотр

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Большая часть территории РК все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных и южных регионов, которые уже под властью Северо-западного антициклона, который смещается с районов Москвы. На севере, северо-западе, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На юге и севере страны ождается усиление ветра, ночные и утренние часы – туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, в Нур-Султане ожидаются осадки, температура днем составит +6+8 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
В Алматы сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +13+15 градусов. Скорость ветра 2-7 метров в секунду.
Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются гололед, туман, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Утром и днем на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на северо-западе, западе области туман.
В Северо-Казахстанской области днем на большей части усиление ветра до 15-20, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду.
На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.
Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, ночью и утром на севере - туман.
На юге, востоке Алматинской области усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 1 октября ожидаются туман, гололед.
1 октября, ночью и утром, в южной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 1, сутки 2, ночью 3 октября на юго-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). В горных районах ожидается туман. Сутки 1-2, ночью 3 октября на юго-западе и в горных районах области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, 15-20 метров в секунду.
1 октября на юге и востоке Алматинской области ожидаются ветер западный, порывы 17-22 метра в секунду.
Ночью 1-3 октября на севере Мангистауской области ожидается заморозки до 3 градусов.
Ночью 1 октября на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса.
Утром и днем 1 октября на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на северо-западе, западе области ожидается туман
Ночью 1 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман.
1 октября ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.
Днем 1 октября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду.
АКТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Актау в сквере между ЗАГСом и областным акиматом полностью вырубили деревья. На данной территории полным ходом идёт строительство здания Народного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На фото, которые сделали горожане 29 сентября, видно, что сквер сровняли с землёй, пишет Lada.kz
.
До последнего была надежда, что часть сквера сохранят, как обещали. Но нет, у них поднялась рука уничтожить его полностью", - рассказала местная жительница Анастасия Климова.
В конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14-го микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать. Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.
Инициативная группа написала петицию в защиту зелёных насаждений, а Народный банк пообещал посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного.