В алматинском аэропорту усилят досмотр

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть территории РК все еще будет под влиянием ложбины уходящего циклона, за исключением западных и южных регионов, которые уже под властью Северо-западного антициклона, который смещается с районов Москвы. На севере, северо-западе, в центре и в горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. На юге и севере страны ождается усиление ветра, ночные и утренние часы – туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Нур-Султане ожидаются осадки, температура днем составит +6+8 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.





В Алматы сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +13+15 градусов. Скорость ветра 2-7 метров в секунду.

Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются гололед, туман, на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается гололед, ночью и утром на северо-западе, западе области туман.

В Северо-Казахстанской области днем на большей части усиление ветра до 15-20, на юго-востоке области порывы 23 метра в секунду.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, ночью и утром на севере - туман.

На юге, востоке Алматинской области усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.