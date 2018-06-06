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В Алматинском зоопарке усыпят львицу Симбу06.06.2018
Общество  13:54

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматинском зоопарке усыпят львицу Симбу. Об этом в своем Instagram написал представитель зоопарка Ержан Еркинбаев, передает Kazakhstan Today.

"Вынужден поделиться с вами нехорошей новостью, сегодня я отдал своё распоряжение на усыпление моей любимой Симбы. С 2016 года мы пытались облегчить ее страдания, но рецидивирующая бронхопневмония не даёт Симбе дышать, а мы не можем с этим ничего поделать, а смотреть на это невозможно", - написал Еркинбаев.

При этом он упомянул о проблеме с вентиляцией в зоопарке. "Я верю, что мы добьемся строительства домов для животных с ВЕНТЕЛЯЦИЕЙ!!!" - написал он.

В комментариях большая часть подписчиков негативно отнеслась к этой новости, раскритиковав условия содержания животных, в частности, отсутствии вентиляции.
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