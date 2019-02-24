Астана. 30 января. Kazakhstan Today - В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"В связи с прогнозом сильных осадков 31 января 2019 года в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы в период с 31 января по 1 февраля 2019 года возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 2 февраля в Восточно-Казахстанской области ночью ожидается резкое понижение температуры до 28-33 градусов по Цельсию, местами 37-42 градуса мороза.

Вероятность шторма составляет 90%.

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