ТАЛДЫКОРГАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Алматинской области 33 человека освобождены из изоляторов после январских событий, сообщил исполняющий обязанности прокурора Рашид Амиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под стражей на сегодня содержатся 88 лиц, в отношении 60 избраны иные меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Меры пресечения санкционировались судом после внимательного изучения личности, возраста, состояния здоровья, степени участия, отношения к содеянному и других характеризирующих сведений. С учетом этих факторов из следственных изоляторов и изоляторов временного содержания освобождено 33 лица, среди них восемь несовершеннолетних отданы под присмотр родителей", - сказал на информационной площадке Jetisy’Media Рашид Амиров.
По словам спикера, приняты меры к исполнению поручения президента в части смягчения наказания для лиц, не имеющих в своих действиях отягчающих обстоятельств.
Подход здесь индивидуальный к каждому нарушителю. Оценивался характер и степень тяжести. По результатам на смягчение внесено 93 апелляционных ходатайства, из которых 71 - на освобождение из-под ареста, 22 - на замену штрафа на предупреждение. Акты прокурора удовлетворены судом, в настоящее время административно арестованных по области не имеется", - проинформировал Амиров.
Также он сообщил, что по январским событиям расследуются 409 уголовных дел, из них: 158 - кражи, 191 - незаконное хранение оружия, 11 - по фактам терроризма, три - по имевшим место массовым беспорядкам, три - убийства и т. д.