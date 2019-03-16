В Алматинской области предприниматели вручили многодетным семьям ключи от квартир

Талдыкорган. 15 марта. Kazakhstan Today - Предприниматели Кербулакского района Алматинской области подарили жилье трем многодетным семьям, передает Kazakhstan Today.

В обществе увеличивается количество людей, занимающихся благотворительностью. Так, в Кербулакском районе по инициативе предпринимателей проведены благотворительные мероприятия. В преддверии весеннего праздника Наурыз генеральный директор завода "Алацем" Станислав Щербаков вручил ключи от квартиры матери троих детей, жительнице села Кызылжар Жумагыз Медетовой, сообщает региональная служба коммуникаций.

2013 году я развелась с мужем. Своего жилья у меня не было, более пяти лет мне пришлось с тремя детьми переезжать с одной квартиру на другую. Дети учатся в школе и моего дохода хватает лишь на одежду и еду. Теперь у нас появился свой дом", - сказала счастливая обладательница жилья Жумагыз Медетова.

Частный предприниматель из села Когалы, депутат Кербулакского районного маслихата приобрел жилой дом для матери шестерых детей Айгуль Ешпаевой, а житель села Талдыбулак Кален Турсынбаев обеспечил жильем семью Надежды Лемешко, в которой воспитывается шестеро детей, до этого не имевшую своего дома.

Кроме того, предприниматель из села Каспан Сламбай Токабаев и руководитель ТОО "Тавиди" Виталий Тарасенко обеспечили необходимыми продуктами питания мать 11 детей Гульназ Шакенову и многодетную семью Алии Калмуханбетовой из села Шубар.

В жизни каждого человека мать - это святое и она должна быть окружена почетом и уважением. Дело чести - дарить матерям радость и счастье, ибо именно они, подарив жизнь ребенку, окружив его лаской и нежностью, вносят неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Поэтому мы будем и впредь делать все возможное для создания удобных и комфортных условий для жизни", - сказал предприниматель Кайрат Бекиев.

В завершении встречи многодетные матери выразили благодарность всем, кто проявил щедрость и милосердие. В акимате отметили, что эта благородная акция получит свое продолжение.

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