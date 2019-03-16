Система Orphus

В Алматинской области предприниматели вручили многодетным семьям ключи от квартир

15.03.2019, 16:47 9127
Талдыкорган. 15 марта. Kazakhstan Today - Предприниматели Кербулакского района Алматинской области подарили жилье трем многодетным семьям, передает Kazakhstan Today.
 
В обществе увеличивается количество людей, занимающихся благотворительностью. Так, в Кербулакском районе по инициативе предпринимателей проведены благотворительные мероприятия. В преддверии весеннего праздника Наурыз генеральный директор завода "Алацем" Станислав Щербаков вручил ключи от квартиры матери троих детей, жительнице села Кызылжар Жумагыз Медетовой, сообщает региональная служба коммуникаций.
 

2013 году я развелась с мужем. Своего жилья у меня не было, более пяти лет мне пришлось с тремя детьми переезжать с одной квартиру на другую. Дети учатся в школе и моего дохода хватает лишь на одежду и еду. Теперь у нас появился свой дом", - сказала счастливая обладательница жилья Жумагыз Медетова. 

 
Частный предприниматель из села Когалы, депутат Кербулакского районного маслихата приобрел жилой дом для матери шестерых детей Айгуль Ешпаевой, а житель села Талдыбулак Кален Турсынбаев обеспечил жильем семью Надежды Лемешко, в которой воспитывается шестеро детей, до этого не имевшую своего дома. 
 
Кроме того, предприниматель из села Каспан Сламбай Токабаев и руководитель ТОО "Тавиди" Виталий Тарасенко обеспечили необходимыми продуктами питания мать 11 детей Гульназ Шакенову и многодетную семью Алии Калмуханбетовой из села Шубар.
 

В жизни каждого человека мать - это святое и она должна быть окружена почетом и уважением. Дело чести - дарить матерям радость и счастье, ибо именно они, подарив жизнь ребенку, окружив его лаской и нежностью, вносят неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Поэтому мы будем и впредь делать все возможное для создания удобных и комфортных условий для жизни", - сказал предприниматель Кайрат Бекиев.

 
В завершении встречи многодетные матери выразили благодарность всем, кто проявил щедрость и милосердие. В акимате отметили, что эта благородная акция получит свое продолжение. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая