В Алматинской области приостановили финансирование бесплатных кружков и секций для детей

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ТАЛДЫКОРГАН. 4 МАРТА - В связи с отсутствием бюджетных средств будет приостановлено финансирование проекта по развитию детского спорта и творчества в Алматинской области, сообщили в пресс-службе акима региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в акимате, в рамках проекта по развитию детского спорта и творчества в Алматинской области с июня 2021 года на творческие и спортивные кружки было направлено и освоено 2 млрд 540 млн тенге.
Также на выполнение операторских функций за счет средств местного бюджета было выделено восемь штатных единиц. Благодаря чему дети из многодетных и малообеспеченных семей получили возможность бесплатно посещать различные кружки. Кроме того, была оказана большая поддержка предпринимателям, чья деятельность пострадала в период пандемии. Было охвачено свыше 95 тысяч детей, создано порядка 4 тысяч новых рабочих мест", - проинформировали в пресс-службе.
По данным областного управления культуры, архивов и документации, на сегодняшний день на портале подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказов artsport.edu.kz зарегистрированы и работают 419 индивидуальных предпринимателей, рассмотрено 10 658 заявок, одобрено 3 703 заявки, количество детей составило 95 389. На рассмотрении находятся еще 2 тысячи заявок, при этом ежедневно поступает примерно до 150 заявок.
Из выделенных в утвержденном бюджете 2022 года 4 млрд 400 млн тенге освоено уже 3,1 млрд. Учитывая, что ежемесячный расход составляет в сумме 2 млрд 632 млн, до конца текущего года дополнительная потребность за услуги действующих кружков составляет 20 млрд тенге. В связи с этим 14 февраля текущего года по согласованию с Министерством культуры и спорта РК была временно приостановлена выдача ваучеров, а с 1 марта 2022 года всем предпринимателям, занимающимся организацией работы творческих кружков в регионе, было выслано уведомление о приостановлении финансирования в связи с отсутствием бюджетных средств", - сообщили в акимате.
По данным пресс-службы, для решения проблемы состоялось оперативное совещание с участием руководства администрации президента, соответствующих министерств и местных исполнительных органов, представителей общественности. Был обсужден острый вопрос о необходимости совершенствования правила внедрения рычагов финансирования детского спорта и творчества. В связи с тем, что финансирование этой сферы не может осуществляться местным бюджетом, нужна поддержка республиканского бюджета.
Проблема эта касается всех областей. Мы первыми озвучили ее, так как сами не справимся, ведь регион является лидером по демографическому росту, ежегодно у нас рождается свыше 20 тысяч детей. При этом на сегодняшний день в области проживает 574 831 ребенок в возрасте от 4 до 18 лет. Свои конкретные предложения с анализом сложившейся ситуации мы внесем на рассмотрение администрации президента до 10 марта. Данный вопрос взят руководством администрации президента на особый контроль", - сообщили в акимате Алматинской области.
Стоит отметить, что новость об отмене бесплатных секций для детей в регионе вызвала широкий общественный резонанс.