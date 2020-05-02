В Алматинской области приступили к реализации более 900 инфраструктурных проектов

Талдыкорган. 1 мая. Kazakhstan Today - В рамках Дорожной карты занятости в Алматинской области реализовывают 977 инфраструктурных проектов по развитию социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, передает Kazakhstan Today.

В регионе развернули мобильные рекрутские пункты, с помощью которых будут трудоустраивать жителей Жетысу. В рамках Дорожной карты занятости, в области реализовывают 977 инфраструктурных проектов по развитию социальной, инженерно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства на сумму 109,2 млрд тенге.

По словам представителей управления координации занятости и социальных программ, при реализации Дорожной карты занятости будет создано более 20,9 тысяч рабочих мест, из них 10,5 тыс. предоставят безработным гражданам по направлениям центров занятости населения.

Следует отметить, что в 17 районах и городах области созданы и функционируют передвижные рекрутские пункты на базе центров занятости населения, в их состав входят сотрудники центров занятости населения и районных (городских) поликлиник. Главная их задача - трудоустройство безработных граждан, конкретно на каждое предприятие, реализующее проекты по Дорожной карте занятости. Мобильные пункты информируют жителей отдаленных сел, поселков, дачных массивов об активных мерах занятости, о программах, которые реализуются в поддержку занятости, оказывают услуги в проактивном формате, поиск и подбор работников необходимой квалификации.

На сегодняшний день управлением координации занятости и социальных программ области проводится обучение с сотрудниками кадровой службы предприятий, участвующих в реализации инфраструктурных проектов по Дорожной карте занятости и со специалистами центров занятости населения по оформлению электронных трудовых договоров с безработными гражданами и по их размещению в автоматизированной информационной системе "Единая система учета электронных трудовых договоров", а также по размещению сведений о реализации инфраструктурных проектов на портале "Электронная биржа труда" и о преимуществах использования ЭБТ.





Подчеркнем, что 27 апреля управлением в режиме онлайн проведено обучение работников кадровых служб подрядчиков, ТОО "Сапа Курылыс - 2007", "Нур Шапагат Курылыс", "Максдорстройсервис", "НМС", "Карасай Курылыс" и "Курлысшы ТБС", принимающих участие в реализации проектов Дорожной карты занятости". Все эти меры способствуют обеспечению эффективной занятости безработного населения области и успешной реализации Дорожной карты занятости.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства