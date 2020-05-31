Талдыкорган. 30 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области проходят памятные онлайн-мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, передаёт Kazakhstan Today.

31 мая - день, когда все казахстанцы отдают дань уважения жертвам массовых политических репрессий прошлого столетия. Годы, которые никогда не пройдут бесследно, суровое время, когда в лагерях были убиты безвинные представители интеллигенции, голодомор, который унес жизни свыше 1,5 млн казахов, а 600 тысяч были вынуждены покинуть историческую Родину, целые народы подверглись жестоким репрессиям, 1,5 млн человек были насильно депортированы в Казахстан.

Десятилетия отделяют нас от того страшного времени, сегодня об этом периоде советской истории мы знаем только из книг, кинофильмов и рассказов, однако ужасы бесчеловечной акции до сих пор отзываются пугающим эхом из прошлого, в которое сейчас, в мирное время, очень сложно и страшно поверить.

По указу Первого Президента Нурсултана Назарбаева День памяти жертв политических репрессий в Казахстане начали отмечать с 1997 года. Это решение способствовало восстановлению исторической справедливости.

В Алматинской области по поручению, Елбасы в 2018 году в рамках реализации программы "Рухани жангыру" в целях увековечивания памяти невинно пострадавших в годы сталинских репрессий в селе Жаналык Талгарского района был открыт музей жертв политических репрессий.

Место для строительства музея было выбрано не случайно, ведь в Жаналыке было захоронено свыше 4 тысяч репрессированных, вначале там был установлен памятник, затем началась масштабная работа по реконструкции близлежащей территории в мемориальный комплекс. Кроме того, могила погибших находится в 100 метрах от музея.

Площадь музея составляет 635 квадратных метров. На строительство музея из местного бюджета было выделено 260,3 млн тенге. Музейная экспозиция представлена тремя залами: "История репрессий в Казахстане с 1916 по 1986 годы", "Реквием памяти жертв политических репрессий", "Историко-просветительское общество "Адилет" и его деятельность".

В первом и втором залах его экспонаты рассказывают о репрессиях 1930-1950-х годов, а именно о голодоморе, терроре, депортации. В зале экспонируются копии дел арестованных, репрессированных и реабилитированных по Алматинской области. Также на стелах из черного мрамора запечатлено 4125 имен и фамилий казахов, татар, уйгуров, русских, евреев, расстрелянных и похороненных в селе Жаналык, их личные вещи.

В третьем зале рассказывается о деятельности историко-просветительского общества "Адилет", которому принадлежит инициатива выпуска девятитомного издания "Книги скорби".

В эти дни в музее проходят онлайн-интервью и лекции с научным сотрудником музея жертв политических репрессий, доктором филологических наук, профессором Гарифуллой Анесом под названием: "Алаш жане тауелсіздік мураты", прямой эфир с представителем общественного фонда "Кахармандар", краеведом Бекарыстаном Мырзабай на тему: "Алаш ардактылары". Аналогичные интервью состоялись с доктором исторических наук, профессором Хангельди Абжановым и писателем Бейбитом Койшыбаевым. Кроме того, в музее пройдет виртуальная экскурсия, посвященная жертвам репрессий: И. Жансугурову, С. Сейфуллину, Б. Майлину на тему: "Уш арыс" и "Улы даланын улы тулгалары".

К слову, в связи с карантином, в Алматинской области пройдет 86 памятных мероприятий.

В этом году череда мероприятий ко Дню жертв политических репрессий проходит в новом онлайн-формате. Ведь нам, потомкам, важно помнить прошлое, знать историческое наследие, бережно относиться к нему и вместе сохранить мир и согласие на земле", - сказал руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев.

К примеру, в моногороде Текели проходит информационная выставка "Тарих - гасырлар куасі", литературный вечер "Тарих пен тагдырдагы іздер", 31 мая состоится онлайн-концерт "Суровая драма народа". В Панфиловском районе с 18 мая транслируется видеоролик в честь памяти невинно осужденных и убитых, также состоится онлайн-обзор выставки картин, при въезде в Жаркент с учетом всех санитарных норм состоится церемония возложения цветов. В Коксуском районе состоится онлайн-выставка книг "Зулмат жылдар зардабы", просмотр документальных фильмов, исторические, информационные часы, театрализованная постановка "Жазыксыз жапа шеккендер" и другие.

Аналогичные онлайн-встречи, беседы, лекции и онлайн-часы проходят во всех районах и городах Жетысуского края.

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