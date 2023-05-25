В Алматинской области произошло массовое отравление школьников

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Конаев. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло массовое отравление детей. Санэпидемиологи выясняют причину отправления.





19 мая 2023 года в 16.00 бригадой скорой медицинской помощи в фильтр приемного отделения Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы доставлено 10 пациентов из средней школы села Байтерек, 5 "Д" класса с предварительным диагнозом "бактериальное пищевое отравление неуточненное", - сообщили в акимате региона.





Со слов преподавателей и детей, они употребляли в пищу полуфабрикаты, приобретенные в одном из магазинов.





Пациенты обследованы, проведено промывание желудка. Оказана своевременная квалифицированная помощь. Семь пациентов направлены на амбулаторное лечение, три пациента со средней степенью тяжести госпитализированы в инфекционное отделение", - сообщили представили управления здравоохранения области.





По данным акимата, в настоящее время ведется расследование, по результатам которого будет предоставлен окончательный ответ.





Телеканалу Almaty.tv стали известны подробности массового отравления школьников. Выяснилось, что учащиеся до госпитализации посетили один и тот же магазин, где купили соленые хрустящие палочки, которые активно рекламируются в TikTok. Этот продукт, возможно, и мог стать причиной массового отравления.









По словам одной из пострадавших девочек, палочки они купили вместе с подругами. 10 учащихся скинулись на одну пачку.





Все девочки, которые ели палочки, отравились. Слава богу, мою дочь отпустили в тот же день. У нее было легкое недомогание и тошнота. Почему в магазинах продают непонятные вещи, из чего сделаны палочки, тоже непонятно", - говорит мама девочки.





По словам медиков, в скором времени детей уже могут выписать.





Были проведены все необходимые мероприятия. Из 10 детей 3 были госпитализированы со средней степенью тяжести в инфекционное отделение. А 7 детей направлены на амбулаторное наблюдение", - сообщила заместитель главного врача по лечебной работе ЦРБ Енбекшиказахского района Диана Сулейманова.





Санэпидемиологи взяли товар на экспертизу.





На момент расследования палочек неизвестного происхождения в продаже не оказалось. Прием и реализация продуктов проводилась без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Товар был доставлен из города Алматы", - пояснил пресс-секретарь областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Темирлан Айтбаев.





Торговцы заявили, что это была лишь пробная партия, а после инцидента товар и вовсе сняли с продажи.





Между тем санэпидемиологи уже направили все данные в полицию, где, скорее всего, проведут расследование.