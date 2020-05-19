В Алматинской области снимают блокпосты между районами и городами

Талдыкорган. 18 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области начинают снимать блокпосты между районами и городами региона, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области сохраняется режим карантина и продолжается поэтапное послабление карантинных мер. Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача области снимаются блокпосты между районами и городами региона, за исключением территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как сообщил главный государственный санитарный врач области Кайрат Баймухамбетов, начнут работать бани, кроме общественных, сауны, СПА, массажные центры, объекты сферы услуг.

Кроме того, откроются дежурные группы в дошкольных организациях (по возрасту), вновь начнут свою работу малокомплектные образовательные центры, кружки (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия) и отстранения сотрудников и детей с признаками ОРВИ. Свою деятельность начнут специализированные учебные центры для подготовки и переобучения спасателей, ответственных по технике безопасности, а также охраны и других специализированных организаций.

Заработают открытые стадионы до 50 мест. Также начнет действовать РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" в городе Капшагай.

При этом будет продолжать проводиться санитарная и дезинфекционная обработка общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и других объектов, на всех объектах должен строго соблюдаться усиленный санитарно-дезинфекционный и повсеместный масочный режимы.

Указанное постановление вступает в силу с 08.00 18 мая 2020 года.

При этом важно подчеркнуть, что данное постановление не касается Талгарского, Кегенского районов и города Талдыкоргана, где сохраняется усложненная эпидемиологическая ситуация в связи с регистрацией новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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