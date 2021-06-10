В Алматинской области сохранят камни с петроглафами

ТАЛДЫКОРГАН. 9 ИЮНЯ - Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова отреагировала на сообщения СМИ и активистов об уничтожении в Алматинской области камней 3000-летними петроглифами, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Министр провела в полевом формате в урочище Архарлытас Кербулакского района экстренное совещание, сообщает портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу министерства

Как уполномоченный орган, мы обязаны следить за тем, чтобы нормы закона выполнялись. Ученые института археологии выразили желание сотрудничать с министерством над историко-культурным научным проектом по изучению и сохранению петроглифов Алматинской области и Казахстана. Благодаря неравнодушному отношению и волонтерской деятельности Ольги Гумировой и других активистов мы совместно с общественностью сохраняем петроглифы от разрушения, предотвращая нанесение ущерба историко-культурному наследию", - сказала Актоты Раимкулова.

Как сообщил аким Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев, в 2006 и 2012 годах двум ТОО были предоставлены земельные участки для добычи камня. Работы проводились вплоть до 2017 года. На сегодняшний день петроглифы этой местности включены в предварительный список объектов историко-культурного наследия. Сарыбаев отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о возврате указанных участков для государственных нужд и возражений правообладатели не имеют.

Для проведения экспертиз привлечена группа ученых из Института археологии имени Алькея Маргулана. В результате были дополнительно выявлены новые археологические памятники. В настоящее время подана бюджетная заявка для проведения паспортизации и утверждения охранных зон. Далее, по завершении паспортизации с утверждением охранных зон будут проведены работы по ограждению памятников, расположенных на территории Архарлытаса.

Старший научный сотрудник Института археологии имени Алькея Маргулана, начальник Каратауского отряда Александр Горячев высказал гипотезу о существовании здесь металлургических центров эпохи бронзы, на что указывает наличие древних выработок, комплекс эпохи бронзы с петроглифами, поселениями и могильником. Там несколько десятков захоронений, которым 3,5-4 тысячи лет, и по ним нужны соответствующие археологические исследования.

Участники совещания предложили поднять вопрос об издании энциклопедии по петроглифам. По мнению Актоты Раимкуловой, Казахстан стоит на пороге большого международного историко-культурного проекта, поскольку петроглифы есть не только у нас, но и в Китае, Монголии и Алтайском крае.

По результатам совещания было выработано решение о постоянном контроле совместно с общественностью данного участка, принятии мер, направленных на сохранение археологических объектов, продвижении научных исследований и в дальнейшем - создании соответствующих условий для посещения туристов", - говорится в сообщении.

Ранее портал InAlmaty писал о том, что в Алматинской области учёные и активисты спасают от разрушения 3000-летние петроглифы. Оказалось, что на месте комплекса наскальных рисунков и древних поселений в горах Архарлы велись работы по добыче щебня и плиточника.

О комплексе наскальных рисунков и других исторических памятниках в горах Архарлы в Кербулакском районе Алматинской области стало известно в 2017 году. Тогда, после сообщения от местных жителей о разрушении археологических объектов при добыче камня, группа энтузиастов во главе с Ольгой Гумировой и сотрудником института археологии Алексеем Марьяшевым отправилась в окрестности села Малайсары в 150 километрах от Алматы. Они обнаружили святилище с наскальными рисунками, а также следы разрушения древних петроглифов. Энтузиасты начали изучение объекта, а работы на его месте вроде бы были приостановлены, однако для территории не был определен охранный статус и масштабных работ по оценке сохранившихся памятников на ней не проводилось.

В соцсетях снова появляются сообщения, что предприниматели области продолжают добывать щебень и ценный плиточник в горах Архарлы, при этом измельчая даже камни с древними рисунками. В акимате Кербулакского района в ответ на запросы журналистов сообщили, что участком владеют три компании, которые последние 15 лет ведут здесь добычу камня и его переработку в стройматериалы. В акимате отмечают, что, по словам владельцев завода, раскопки на месте петроглифов не проводились и будут приняты меры, чтобы эти ценные артефакты не были повреждены в будущем.

В отделе историко-культурного наследия Алматинской области сообщили, что они уже отреагировали на публикации о разрушении петроглифов.

Была создана рабочая группа, в состав которой вошли начальник областного центра охраны историко-культурного наследия, учёные-археологи исторического музея в Иссыке, а также представители СМИ и общественности. На сегодняшний день они выявляют места нахождения петроглифов и выясняют, какую территорию необходимо огородить, чтобы защитить их. Мы сейчас готовим заявку в маслихат области для выделения средств на дальнейшую работу. Эти участки в свое время были переданы в частную собственность, но там границы охраняемых объектов сохранены. Владельцы участков поставлены в известность, что на их территории находится объект историко-культурного наследия. Мы теперь должны поставить там ограждения, таблички, указывающие, что это охраняемая зона", - сказала начальник отдела историко-культурного наследия акимата области Гульмира Калкабаева.

Обследование археологических объектов Архарлы, для того чтобы сделать их охраняемыми, должны произвести археологи из Института Маргулана в Алматы. Специалистам предстоит работа на обширной территории 20 на 6 километров. Группа учёных уже выезжала на место и в ходе первой же разведки выявила 10 скоплений петроглифов, а также древние поселения и около 50 памятников.

По словам старшего научного сотрудника Института Маргулана Александра Горячева объекты в горах Архарлы имеют высокую научную ценность. Часть объектов уже была повреждена, однако с акиматом была достигнута договоренность о том, чтобы сохранившиеся плиты с наскальными рисунками были задокументированы и вокруг них создана охранная зона. В рамках работы будут зафиксированы не только наскальные рисунки, которые находятся под угрозой, но и все объекты по хребту Архарлы.

Эти объекты дают систематизированное представление о том, как плотно был заселен и освоен наш регион в древности. Сам факт, того, что эти памятники сохранились, очень радует. Самым древним из них 3-4 тысячи лет, они относятся к периоду ранней бронзы. Есть подозрения, что здесь были и неолитические стоянки древних людей, но для того, чтобы это выяснить, нужно делать контрольные шурфы. Здесь встречаются очень разнотипные памятники, которые дают информацию обо всех исторических периодах от каменного века до середины ХIХ века. К примеру, встречаются родовые тамги казахских племен, которые переселили сюда в определенный период. Лично для меня наиболее интересен комплекс эпохи бронзы. Он включает в себя многослойное поселение, а буквально в 20-30 метрах от него петроглифы, которые имеют явно культовый характер. Также неподалеку расположен могильник. Это классический комплекс, но в нашем регионе их найдено не очень много и любая такая находка дает возможность для открытия новых страниц жизни древнего населения Казахстана", - сказал Александр Горячев.

По словам учёного, на исследование объекта нужен не один десяток лет и для этого необходимо сохранить его от пагубного влияния человека.

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