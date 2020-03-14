Талдыкорган. 12 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области трое мужчин инсценировали вооруженное разбойное нападение, чтобы потратить якобы похищенные деньги, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть управления полиции Илийского района от 23-летнего местного жителя поступило сообщение о том, что на него было совершено вооруженное разбойное нападении в поселке Боралдай.

Потерпевший, работающий водителем-дистрибьютором в одном из ТОО, рассказал, что вечером, когда он ремонтировал сломавшуюся машину, на него напали двое мужчин. Выстрелами из травматического оружия они ранили его в левое плечо и левое бедро, после чего завладели барсеткой с деньгами в сумме свыше одного миллиона тенге и скрылись на неизвестной автомашине", - сообщает Polisia.kz .

Полицейские выявили в показаниях потерпевшего существенные нестыковки, которые вызвали обоснованные сомнения. В частности, проверка технического состояния автомашины показала, что она полностью исправна. Отрабатывая версию об инсценировке, оперативниками установлены двое подозреваемых - 25-летние жители Жамбылской области и города Алматы, являющиеся друзьями лжепотерпевшего, которые дали признательные показания в совершении инсценированного разбойного нападения.

Похищенные деньги были потрачены на погашение кредитов соучастников водителя-экспедитора, также признавшегося в инсценировке. Факт ложного доноса зарегистрирован в ЕРДР. Лжепотерпевший помещен в ИВС, а его подельникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - проинформировали в полиции.

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