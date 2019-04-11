Алматы. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области установили причину гибели рыбы в частном прудовом хозяйстве, передает Kazakhstan Today.

В РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" 9 апреля 2019 года поступила информация о гибели рыб на частном прудовом хозяйстве, принадлежащем АО "Бент" в поселке Первомайский Илийского района Алматинской области.

"Со слов директора хозяйства А. Кузиева, гибель рыбы произошла из-за прорыва канализационной трубы, принадлежащей общегородской канализационной системе города Алматы. На прудовое хозяйство оперативно выехали представители акимата области и Илийского района, сотрудники инспекции, департамента экологии, ветеринарии, которыми было произведено обследование данного водоема. По предварительным данным, количество погибшей рыбы составляет порядка 2 тонн, видовой состав толстолобик, сазан, карп, карась. Нечистотами был залит маточный пруд, погибло всё маточное поголовье хозяйства средней навеской 7-8 килограммов. В настоящее время идет сбор и утилизация снулых рыб", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Сакен Дилдахмет.

Специалистами проведен отбор проб воды и снулой рыбы для проведения лабораторных исследований и санитарно-химических анализов.

Предварительная причина гибели рыбы - отравление мочевиной и аммиаком и другими отходами жизнедеятельности человека. Подобная ситуация на этом водоёме произошла впервые. Для устранения причин прорыва канализационной трубы на месте работают аварийные и коммунальные службы города Алматы и Илийского района", - отметил он.

Руководителем частного прудового хозяйства АО "Бент" планируется в отношении коммунальных служб города Алматы подача судебного иска с целью возмещения причиненного морального и материального ущерба.

Прудовое хозяйство АО "Бент" в поселке Первомайский Илийского района Алматинской области существует с 1987 года, занимается искусственным выращиванием таких видов рыб, как толстолобик, карп, сазан на прудах общей площадью 278 гектаров. Прудовое хозяйство с другими водоемами не связано, ежегодно пополняется за счет грунтовых и весенне-паводковых вод.

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