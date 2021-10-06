В Алматинской области в рамках программы "Нурлы жер" построят 1 млн квадратных метров жилья

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ТАЛДЫКОРГАН. 5 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области активно ведется строительство. С начала года в рамках программы "Нурлы жер" предусмотрена реализация 137 проектов. Из них 64 жилых дома и 73 проекта инженерной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году за счет бюджетных средств планируется построить 361,3 тысячи квадратных метров жилья, или 4783 квартиры (568 жилых домов), в том числе планируется ввести в эксплуатацию 521 дом на 2603 квартиры общей площадью 191,3 тысячи квадратных метров, в том числе:

кредитное жилье - 65 домов на 858 квартир;

коммунальное жилье - 50 частных домов;

арендное жилье - 406 домов на 1695 квартир, в том числе для социально уязвимых слоев населения - 742 квартиры, для малообеспеченных многодетных семей - 953 квартиры.

Что касается развития коммунального хозяйства, то в 2021 году на строительство объектов данной сферы выделено 4,3 млрд тенге.

Напомним, в этом году в регионе введены в эксплуатацию 11 объектов: в Аксуском районе - 2, Жамбылском районе - 1, Карасайском районе - 2, Кегенском районе - 2, Райымбекском районе - 1, Талгарском районе - 1, городе Текели - 1.

Уделяется большое внимание и сфере образования. С начала года открыты 19 учреждений образования. В целом в 2021 году запланировано строительство 41 объекта.

Планируется также строительство 10 объектов здравоохранения, культуры и социальной защиты.

На сегодня проводятся строительно-монтажные работы по сейсмоусилению здания Центральной районной больницы Балхашского района, а в июле в эксплуатацию введена сельская амбулатория на 100 пациентов в селе Еркін.

В рамках программы "Дорожная карта занятости" в эксплуатацию введено патологоанатомическое отделение на 25 посещений в селах Долан и Сарыбай би Жамбылского района. В селе Актубек Алакольского района проведены строительно-монтажные работы сельского Дома культуры на 150 мест.

Строительство домов культуры в селах Булексаз Кегенского района, Сумбе Райымбекского района, Жамбыл отложено на 2022 год.

В общей сложности с начала года в эксплуатацию введено 48 объектов, среди которых жилые дома, объекты здравоохранения, образования, спорта и многое другое.