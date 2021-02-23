В Алматинской области включат электросирены

Талдыкорган. 22 февраля. Kazakhstan Today - 1 марта, в Алматинской области на полминуты включатся электросирены, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области, электросирены включатся в 12.55 на 30 секунд. Это необходимо для проверки технического состояния областной системы оповещения. Граждан просят не паниковать и с пониманием отнестись к ситуации.

В ДЧС напомнили о правилах поведения при включении электросирены в случае возникновения настоящих чрезвычайных ситуаций.

Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением.

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