В Алматинской области возмущенные отсутствием воды жители перекрыли трассу

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - В Алматинской области около 80 возмущенных отсутствием воды жителей жилого комплекса "Нурия" перекрыли трассу Алматы - Талгар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел вчера вечером в поселке Бесагаш. Кадры с места инцидента были опубликованы в соцсетях.





Как сообщили в областном департаменте полиции, причиной данных действий стало недовольство отсутствием питьевой воды. С собравшимися гражданами местные исполнительные органы провели разъяснительную беседу. После чего жители разошлись. Каких-либо нарушений общественного порядка не наблюдалось. Движение по трассе было возобновлено.





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