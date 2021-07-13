Система Orphus

В Алматинской области возмущенные отсутствием воды жители перекрыли трассу

12.07.2021 9208
АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - В Алматинской области около 80 возмущенных отсутствием воды жителей жилого комплекса "Нурия" перекрыли трассу Алматы - Талгар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел вчера вечером в поселке Бесагаш. Кадры с места инцидента были опубликованы в соцсетях.

 
Как сообщили в областном департаменте полиции, причиной данных действий стало недовольство отсутствием питьевой воды. С собравшимися гражданами местные исполнительные органы провели разъяснительную беседу. После чего жители разошлись. Каких-либо нарушений общественного порядка не наблюдалось. Движение по трассе было возобновлено. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая