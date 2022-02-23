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В Алматинской области закрыли движение по трассе Ушарал - Достык

22.02.2022, 20:22 23631
ТАЛДЫКОРГАН. 22 ФЕВРАЛЯ - 22 февраля из-за сильного бурана закрыли движение на дороге республиканского значения Ушарал - Достык, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
22 февраля с 18.20 в связи с нулевой видимостью и сильным бураном закрыто движение на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (84-184 км) для всех видов автотранспорта, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
 

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Штормовое предупреждение объявили в шести областях

22.02.2022, 21:21 22291
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 февраля на севере, юго-востоке и в центре Актюбинской области ожидается туман. 
 
23 февраля ночью в восточной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На северо-западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 23 февраля на северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юго-западе области туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
23 февраля на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, гололед. 
 
23 февраля ночью на востоке, днем севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

В Минюсте рассказали, сколько браков зарегистрировано 22.02.2022

22.02.2022, 19:43 25416
В Минюсте рассказали, сколько браков зарегистрировано 22.02.2022
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - По информации Министерства юстиции РК, на 22.02.2022 года зарегистрировано 1648 браков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В этот же день 22.02.2021 году количество зарегистрированных браков составило - 1325, сообщает пресс-служба Минюста.
 
По сообщению АО "Национальные информационные технологии" на зеркальную дату 22.02.2022 количество онлайн-заявлений на регистрацию брака поступившие через портал eGov.kz 779 по Казахстану, из них 129 в Нур-Султане. Всего с начала 2022 года подано 23 394 заявления.
 
В ведомстве подчеркнули, что количество зарегистрированных браков и поданных заявлений через eGov.kz могут отличаться. Так как, граждане подают заявления на брак как онлайн так и оффлайн в органах РАГС. 
 

Первый центр обслуживания молодежи открыли в Акмолинской области

22.02.2022, 17:24 28626
Первый центр обслуживания молодежи открыли в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области открылся первый на сегодня центр обслуживания молодежи. Проект станет площадкой для консультаций по государственным программам, направленным на поддержку молодежи и оказание консультативной помощи по актуальным проблемам молодых людей, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на областное управление внутренней политики. 
 

В ЦОМе специалисты оказывают консультацию по нескольким направлениям. Самые актуальные из них - трудоустройство, приобретение жилья, получение государственных грантов. К тому же здесь имеется уголок самообслуживания с наличием всей необходимой компьютерной техники с выходом в Интернет, поэтому у посетителей будет возможность самостоятельно получить государственные и другие услуги", - отметила руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева.


Посещение центра будет бесплатным. 
 
Сразу после открытия консультацию по интересующим вопросам получили более 20 молодых людей. В частности, молодые люди смогли проконсультироваться у сотрудников "Отбасы банка" по открытию депозитного счета для молодежи и актуальным программам банка. 
 
Также оказана психологическая и юридическая помощь.

В регионе на сегодня проживают более 151 тыс. молодых граждан, которые составляют 20% от всего населения области. 
 
 

Казахстанский омбудсмен рассказала о задержанных иностранцах, подозреваемых в участии в беспорядках

22.02.2022, 13:00 40121
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова рассказала о задержанных иностранцах, подозреваемых в участии в беспорядках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них 14 граждан Узбекистана, двое - из России и двое граждан Кыргызстана", - цитирует омбудсмена Sputnik.kz.

 
Между тем, по информации Tengrinews.kz, на сегодня есть данные о 20 арестованных иностранных гражданах. 
 

Больше всего граждан Узбекистана - 12 человек, трое граждан России, двое из Кыргызстана, по одному из Таджикистана и Китая и одно лицо без установленного гражданства. Среди граждан Кыргызстана один находится в Таразе, а второй в Усть-Каменогорске. Тот, что в Усть-Каменогорске, достаточно давно проживает в Казахстане и имеет вид на жительство в нашей стране", - цитирует Tengrinews.kz Эльвиру Азимову.

 
Уполномоченная по правам человека рассказала о посещении СИЗО и ИВС.
 

С 13 января по 14 февраля мы провели 118 превентивных посещений следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, приемников-распределителей во всех регионах страны. В Алматы посетили пять таких учреждений, в Нур-Султане - 10, в Шымкенте - 12, в Алматинской области - восемь, в Павлодарской области - 12, в Жамбылской области - 21 учреждение и по 5-7 учреждений в других областях", - проинформировала омбудсмен.

 
По данным Генеральной прокуратуры, под стражей находятся 711 граждан, ранее сообщалось о 1002 арестованных гражданах. Наибольшее число арестованных на сегодня в Алматы, Алматинской области, Усть-Каменогорске, Таразе, Шымкенте и Кызылорде.
 
Эльвира Азимова отметила, что в части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количеством задержанных. В последующем ситуация стабилизировалась.
 
Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома. Нормативы питания на сегодня соблюдаются, но часть задержанных жалуется на качество питания.
 

К сожалению, в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях среди арестованных были несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет. Обвинения, предъявленные им, достаточно серьезные и касаются участия в массовых беспорядках, захвате зданий и оружии. Однако согласно Конвенции о правах ребенка, участником которой является Казахстан, несовершеннолетие могут быть задержаны в связи с совершением преступления только в случае крайней необходимости и на короткое время", - подчеркнула Азимова.

 
Практически все несовершеннолетние попали в орбиту уголовного правосудия впервые. Под поручительство родителей подростки были позднее освобождены, за исключением одного несовершеннолетнего в Таразе.
 

В отношении него пока не завершена прокурорская проверка", - рассказала омбудсмен.

 
Она отметила, что в соцсетях продолжают выходить резонансные сообщения о насилии и угрозах в отношении граждан во время их задержания и при проведении следственных действий.
 

Однозначно, такие действия недопустимы. Они подрывают конституционные гарантии верховенства закона и соблюдения прав человека", - подчеркнула омбудсмен.

 
Участники национального превентивного механизма начали проводить мониторинг закрытых учреждений, где находятся арестованные граждане, только после 13 января - и это благодаря содействию Генпрокуратуры и МВД, поскольку во время режима ЧП проводить мониторинг нельзя.

 

Ряд регионов Казахстана находится под угрозой подтопления

22.02.2022, 10:02 47366
Ряд регионов Казахстана находится под угрозой подтопления
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин в ходе заседания правительства сообщил, что более 280 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В зависимости от погодных условий сохраняется угроза подтопления 285 населенных пунктов, а это свыше 431 тысячи человек", - сказал глава МЧС РК.

 
Ильин отметил, что согласно предварительным прогнозным данным РГП "Казгидромет", объемы влагозапасов выше нормы среднемноголетних значений в бассейнах реки Селеты в Акмолинской области на 25%, рек Караторгай и Торгай в Костанайской области - на 12-57%, рек Чижа-2 и Утва в Западно-Казахстанской области - на 20-22%.
 
Он сообщил, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств органов гражданской защиты численностью 10 тыс. человек и более 1700 единиц техники.

 

В целях недопущения подтопления местными исполнительными органами из населенных пунктов вывезено свыше 5,2 млн кубометров снега, сформированы запасы ГСМ, инертных материалов, мешкотары и взрывчатки", - рассказал министр.


Он также сообщил, что в 2021 году завершена реализация 37 противопаводковых мероприятий. На это было затрачено более 2 млрд тенге. 

«Кроме того, в рамках программам развития территорий и областных планов работ по подготовке к паводковому периоду 2022 года за счет республиканского и местных бюджетов акиматами совместно с территориальными подразделениями министерства реализовано 148 мероприятий, предусматривающих защиту паводкоопасных населенных пунктов. Это позволило в прошлом году повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов», — сказал глава МЧС РК. 

В рамках реализации вышеперечисленных программных документов в 2021 году проведено берегоукрепление 51 и очистка порядка 72 километров русел рек, строительство и текущий ремонт 78 километров защитных дамб, строительство двух и ремонт шести гидротехнических сооружений, строительство 21 и очистка 25 километров водоотводных каналов, установлены четыре локальные системы оповещения. 

В целом реализация комплекса противопаводковых мероприятий сняла угрозу подтопления с 340 и минимизировала опасность в 385 имеющихся населенных пунктах. На сегодняшний день угроза сохраняется для 285 населенных пунктов из ранее определенных более 1000 паводкоопасных, рассказали в пресс-службе правительства.

Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков

22.02.2022, 09:02 50496
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина во время январских беспорядков в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным отдела полиции при управлении полиции Ауэзовского района, женщина, ожидающая седьмого ребенка, помогала своему мужу красть ружья, винтовку, пистолет, патроны и другие боеприпасы, сообщает Polisia.kz
 

В числе изъятого в ходе обыска дома было девять стволов "Сайга", два нарезных ружья, винтовка, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперная лопата и радиостанции. Упаковки с краденым оружием гражданин Т., 1996 года рождения, закопал на участке перед своим частным домом. Также была установлена автомашина, на которой передвигался подозреваемый. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
По его словам, женщина активно помогала грузить в машину коробки с краденым имуществом.
 
Вещественные доказательства изъяты. Факт квалифицируется по статье 291 часть 3 УК РК. Действиям женщины будет дана правовая оценка.

 

Какая погода ждет казахстанцев во вторник

22.02.2022, 08:28 51546
Какая погода ждет казахстанцев во вторник
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Ложбина циклона из районов Белого моря будет смещаться через западные и северные регионы Казахстана, в связи с чем на западе, северо-западе пройдут осадки в виде дождя и снега, а на севере - снег с низовой метелью. Также ожидается гололед, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-западе Акмолинской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, днем - гололед. 
 
Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя - усиление ветра до 18-23 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, ночью и утром на севере и в горных районах области - туман. 
 
На западе Костанайской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, на юге области - туман, гололед. 
 
На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, на юге области - туман, днем - гололед.
 
Днем на северо-западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель. 
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается туман, ночью на востоке и в центре областей - гололед. 
 
На севере Мангистауской области ожидается туман. 
 
На юге Актюбинской области ожидается гололед.
 
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

21.02.2022, 21:19 54896
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в ночь на 22 февраля на юго-востоке, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На большей части области ожидается туман. 
 
22 февраля на западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 февраля на юге Актюбинской области ожидается гололед.
 
22, 23 февраля ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный 9-14, в районе Жаланашколя 18-23 метра в секунду.
 
22-23 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, ночью на северо-востоке и в центре области гололед.
 
22 февраля на северо-западе Акмолинской области ожидаются низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 22 февраля на северо-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 22 февраля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области ожидается низовая метель. На юге области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на востоке, днем на севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 22-23 февраля на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Сутки 22-23 февраля ветер северо-восточный, на северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 

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