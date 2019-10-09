В Алматы 13 октября в связи с проведением Алматинского полумарафона перекроют часть дорог

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в день проведения Алматинского полумарафона 13 октября будет временно перекрыто движение на дорогах для автотранспорта, сообщили в Оргкомитете Алматинского полумарафона, передает Kazakhstan Today.

13 октября на время проведения Алматинского полумарафона с 00.00 до 12.30 будет временно перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения маршрута.

Старт полумарафона будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Мустафина до Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.30. Южная (верхняя) сторона Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыта с 07.20 до 08.00.

Движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Шашкина будет закрыто с 07.00 до 11.30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Шашкина до проспекта Назарбаева будет закрыто с 03.00 до 11.30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая будет закрыто с 07.30 до 10.00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Проспект Абая от улицы Саина до проспекта Сейфуллина будет перекрыт с 07.20 до 12.00. Северная сторона будет свободна для автотранспорта.

Улица Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая будет закрыта с 07.00 до 11.00. Западная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Рекомендованный маршрут для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте:

1. По улице Мустафина на юг до проспекта Аль-Фараби,

2. По улице Навои на юг до проспекта Аль-Фараби,

3. По улице Садыкова на север до проспекта Аль-Фараби,

4. По улице Дулати на север до проспекта Аль-Фараби.

В связи с загруженностью дорог, рекомендуем участникам добираться до места старта (Парк Первого Президента) на автобусе до пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Мустафина. Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового (Парк Первого Президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет затруднена", - сообщили организаторы.

Напомним, 13 октября (воскресенье) пройдет второй Алматинский полумарафон. Для любителей бега представлено 2 дистанции: полумарафон - в 21,1 километра и забег-спутник, длиной 10 километров. На старт планируют выйти порядка 5000 спортсменов. Время старта: 08.00 - старт дистанции 10 километров, 08.20 - старт дистанции 21 километра.

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