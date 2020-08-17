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В Алматы 160 тысяч человек вернутся к работе с 17 августа

16.08.2020, 09:19 10099
В Алматы 160 тысяч человек вернутся к работе с 17 августа
Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Алматы около 160 тысяч человек смогут вернуться на свои рабочие места с 17 августа, когда в Казахстане снимут часть ограничений, передает Kazakhstan Today.
 
Такую цифру озвучил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин.
 

К сожалению, на сегодняшний день мы находимся на прямой связи со всеми крупными игроками: ТРЦ, торговыми домами, работающими общепитами, в сфере проживания и питания, и у нас есть прогнозы по потере рабочих мест. В той или иной степени мы можем сказать, что около 110 тысяч горожан остались без дохода", - рассказал Оразалин.

 
По его данным, эти граждане смогли компенсировать потерю дохода через соцвыплату в 42 500 тенге, пишет inAlmaty.kz.
 
Глава управления отметил, что информацию о том, сколько человек точно вернутся на рабочие места в Алматы и сколько по-прежнему будут без доходов, можно будет получить в начале осени.
 
С 17 августа во всех регионах Казахстана возобновят работу торгово-развлекательные центры, бутики и крытые рынки. При этом сохраняется запрет на массовые мероприятия, в том числе на дому; работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых; деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов; на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; работу религиозных объектов; передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов.
 
Ограничения снимаются только в будние дни. По выходным дням карантинные меры будут вводиться снова.
 

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