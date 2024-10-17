16.10.2024, 18:45 27831
В Алматы 17 октября пройдет сейсмотренировка
Сирены прозвучат в 10.00
Рассказать друзьям
Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 16 октября, ДЧС Алматы обратился к жителям и гостям города с предупреждением.
Сирены прозвучат 17 октября в 10.00. Будет проведена проверка городской системы оповещения. При проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС", - говорится в сообщении.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
В департаменте напомнили, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередачи, деревьев и зданий.
новости по теме
17.10.2024, 13:09 5111
Букет цветов в подарок: еще об одной мошеннической схеме рассказали казахстанцам
Рассказать друзьям
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев предупредили об очередной мошеннической уловке с использованием букета цветов.
О случае обмана рассказал в TikTok блогер Тимур Асылханов.
@timurasylhanov Новый вид мошеnnичества. Людям отправляют цветы и просят сообщить полученный по телефону смс код. Как только сообщаете код, на вас тут же оформляют кредит. #тимурасылханов #астана #казахстан ♬ оригинальный звук - Тимур Асылханов
Если вы получили шикарный букет цветов, а отправитель вам неизвестен, то не спешите радоваться. На вас могут оформить кредит. Расскажу последний случай. Кандидат медицинских наук, женщина-врач-акушер-гинеколог, отмечала свой день рождения. И ей прислали шикарный букет цветов, либо же с пациентами решили поздравить. Вечером раздается звонок из цветочного магазина или агентства, не знаю, как его правильно назвать. И говорят, извините, пожалуйста, наш курьер вчера вам отправил цветы, вы не могли бы подтвердить, что вы их получили, сейчас мы вам код отправим, нам буквально 4 цифры сообщить. Ну, женщина сообщила 4 цифры. Это она еще кандидат медицинских наук. И что вы думаете, через 2 часа на нее начали оформлять кредит в ЖУСАН-банке", - рассказал блогер.
По его словам, в банке женщине сказали, что у них не первый раз с помощью цветов оформляют кредиты на людей.
Я так понимаю, мошеннический прием нацелен на прекрасную половину человечества. Девушки, женщины, если вдруг внезапно какой-то неизвестный поклонник отправил эти цветы прекрасные вам, принимайте, но не подтверждайте", - предупредил Асылханов.
Напомним, вчера в мажилисе обсуждалась тема борьбы с мошенничеством. В частности, депутаты подняли тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По словам мажилисмена Никиты Шаталова, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.
Ранее председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов предложил создать в Казахстане сall-центр для борьбы с мошенниками.
16.10.2024, 19:59 25351
В ЗКО наблюдается дефицит бензина
Рассказать друзьям
Уральск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении нескольких недель автовладельцев области волнует ситуация с сжиженным газом. На газозаправочных станциях часто образовываются очереди, топливо отпускают по талонам. 16 октября уральцы не смогли заправить еще и АИ-92. На некоторых заправках его просто нет, а у других только один вид, сообщает портал "Мой город".
По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Беймбета Мусина, в области функционирует 131 АЗС, в девяти из которых нет АИ-92. Дефицит связан с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ, завод закрыт с 1 по 25 октября.
Не исключаем рост дефицита, впереди еще 10 дней. Заправочные станции ищут другие источники, откуда можно привезти топливо. На сегодняшний день объем АИ-92 в области составляет 3600 тонн, АИ-95 - около 500 тонн, дизельного топлива - 10 672 тонны, с 1 октября по сегодняшний день поставили около 2000 тонн газа. Посчитать точное количество потребления бензина в области мы не можем. Цифры зависят от сезона, не всегда на заправках заправляются только жители нашей области. Запастись топливом заранее невозможно, АНПЗ вырабатывает определенное количество нефтепродукта и продает его не только в нашу область. То есть технически они не могут выработать больше топлива. Даже если заправка купит больше бензина, хранить его будет негде", - пояснил Беймбет Мусин.
Замруководителя управления добавил, что бензин по талонам отпускается в Казталовском, Чингирлауском, Каратобинском районах, районе Байтерек и в Бокейординском районе, где поставками занимается ТОО "Москвичи".
Ранее сообщалось, что во избежание дефицита ГСМ на внутреннем рынке Министерство энергетики планирует ввести запрет на экспорт железнодорожным транспортом нефтепродуктов, которые могут вывозить под видом "товаров прикрытия". Запрет планируют установить на 6 месяцев.
16.10.2024, 18:30 27031
Опрос КТ: 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в социальных сетях и интернет-ресурсах, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?"
55% участников опроса ответили: "Усилить контроль и жесткий мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, мобильных приложений для смартфонов и игр"; 30% выбрали ответ: "Необходимо составить и распространить инструкцию для родителей по цифровой грамотности и как уберечь детей от воздействия негативного контента в интернете"; 12% - "Ничего не делать, дети сами разберутся" и 3% - "Мне все равно".
Напомним, в сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
15.10.2024, 11:03 53866
Здорового человека 17 лет держали в психоневрологическом диспансере в Павлодарской области
В специализированное учреждение пациента поместили в 2008 году по решению суда
Рассказать друзьям
Павлодар. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Павлодарской области выявила факт нахождения дееспособного лица в психоневрологическом центре, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, пациента поместили под опеку в специализированное учреждение в 2008 году по решению суда.
Лишь после вмешательства прокуратуры привлеченными специалистами отмечена положительная динамика состояния здоровья, тогда как сотрудниками центра она оставлена без внимания", - рассказали в ведомстве.
По иску прокурора Павлодарского района была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала пациента дееспособным. Суд отменил опеку психоневрологического центра, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
14.10.2024, 16:46 73696
Ужесточить наказание за отказ от работы предлагают в Минтруда
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова предложила ужесточить наказание за отказ от работы.
По словам Жакуповой, в стране имеется множество вакансий. Но люди отказываются идти работать на зарплату в 600 тысяч тенге либо, не имея необходимых знаний, они просят повышенный оклад.
Мы считаем, что нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы", - высказалась Жакупова.
Министр отметила, что трудолюбие должного прививаться в семье с детства. Она добавила, что в стране надо развивать воспитательную и идеологическую работу.
14.10.2024, 11:06 84176
Военных Нацгвардии привлекли для охраны общественного порядка в Талгаре
Для патрулирования привлечены солдаты Нацгвардии
Рассказать друзьям
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Солдат Национальной гвардии МВД РК привлекли для охраны общественного порядка в Талгаре, передает корреспондент агентства.
В настоящий момент городе Талгаре Алматинской области патрулируют солдаты Национальной гвардии МВД РК для охраны общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. По делу об убийстве подростка были задержаны семь подозреваемых. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома.
14.10.2024, 10:26 85656
Сейсмотренировку проведут в Алматы в четверг
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 17 октября в 10.00 будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка.
Сейсмотренировка начнется с автоматического перехвата теле- и радиовещательных каналов, включением сиренно-речевых установок, а также уведомления на телефон.
Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы просит горожан не паниковать и принять активное участие в сейсмотренировке.
13.10.2024, 13:43 110986
Жители Сарани пожаловались на холод в домах
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Сарани в Карагандинской области жалуются на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время как в регионе уже выпал снег, передает корреспондент агентства.
В городе Сарань до сих пор нет тепла в квартирах. Много сообщений об этом. Пересказывать, печатать все смысла нет. Итог все равно один - батареи холодные, люди мерзнут", - сообщил телеграм-канал "Вечерняя Караганда".
Позже аким города Еркин Баулыков на своей странице в Сети прокомментировал ситуацию.
В работе у нас сейчас один котел. Температурные показатели поднимаются. Сейчас на магистральных сетях от центрального теплоисточника центрального теплового пункта показатель приближается к выше 50. К сожалению, потому что у нас новое оборудование, новые котельные, требуется поэтапное повышение. В ближайшее время тепло будет доведено до всех домов", - заявил глава города.
Ранее сообщалось, что зампремьера Канат Бозумбаев проверил готовность регионов и служб к отопительному сезону и паводкам 2025 года.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.10.2024, 09:28Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго 17.10.2024, 08:4812876Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды 17.10.2024, 10:4412016Президент РК одобрил протокол о внесении изменения в соглашение о бюджете ШОС 17.10.2024, 11:0211136Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа 17.10.2024, 11:219536Деятельность двух наркогруппировок пресекли в Жамбылской области 10.10.2024, 11:30142296Нет никаких оснований для девальвации тенге - Миннацэкономики Казахстана 10.10.2024, 16:33136986Жители нескольких поселков под Алматы остались без выезда на основную трассу 10.10.2024, 21:05134526В Баянаульском нацпарке выявили факты незаконного захвата земель 10.10.2024, 17:26134021Токаев заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на $120 млн 10.10.2024, 10:38131636Казахстан значительно увеличил экспорт сахара 26.09.2024, 17:17255886Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43248561Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31234451До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00228656АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36219341Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?