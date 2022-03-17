В Алматы 18 марта пройдет студенческий фестиваль

Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 16 МАРТА - 16 марта ряд предпринимателей и общественников объявили о создании общественного молодежного движения "Жана Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предприниматель и меценат Сарымбек Тау отметил, что страна сейчас находится в сложной ситуации и президенту требуется поддержка со стороны граждан его нового курса.
В настоящее время во всем мире сложная ситуация. Сегодня президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с посланием народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и возрождения". Я задаюсь вопросом: "Что мы можем сделать в этом случае?" Каждый казахстанец должен вовлекаться", - сказал Сарымбек Тау.
Предприниматель сказал, что он с соратниками принял решение о создании общественного движения, которое начнет работать со студентами вузов, причем не только в южной столице, и будет ждать предложений от молодежи о том, как сделать организацию более живой и интересной для них.
Сарымбек Тау отметил, что обсуждение формата объединения также состоится во время встречи с молодежью:
18 марта этого года мы организуем встречу с молодыми в "Алматы Арене". На встречу приглашены спикеры из разных областей. Были приглашены звезды эстрады".