Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - По данным Департамента Комитета контроля качества товаров и услуг г. Алматы, по состоянию на 26 марта т.г. в Алматы 20 подъездов и частных очагов коронавируса взяты под карантинирование, передает Kazakhstan Today.



"В этот период в подъезде вводится усиленный дезинфекционный режим, ограничение движения и посещений жителями других домов. По окончании срока режим карантина будет снят. На сегодня на территории Алматы - 20 очагов коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе акимата города.



По информации пресс-службы,



В Ауэзовском районе - 2 очага заражения расположен по адресу мкр. Жетысу-2, 70а; мкр. Мамыр-4, 313.



В Алатауском районе - 3 очага заражения расположен по адресу мкр. Заря-Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр. Аккент, 7; мкр. Акбулак, 9.



В Алмалинском районе - 3 очага по адресам ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7.



В Медеуском районе - 4 очага по адресам ул. Зенкова, 59; ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; ул. Кунаева, 62.



В Жетысуском районе - 2 очага по ул. Енликгул, 34а; Волочаевская, 51.



В Турксибском районе зарегистрировано 5 очагов по следующим адресам - мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63; мкр. Жулдыз-2, 45.



В Бостандыкском районе - 1 очаг по адресу: ул. Тургут-Озала, 242.



"Вместе с тем, следует отметить, что с зоны очага по адресу: ул. Зенкова, 59 будут сняты ограничительные меры в 00:00 часов 27 марта т.г. Ранее сообщалось, что жительница города Алматы вылечилась от коронавирусной инфекции. В течение 14 дней данный пациент будет находиться на домашнем карантине, состояние будет мониториться медицинскими сотрудниками", - пояснили в пресс-службе.



Кроме того, по данным пресс-службы, в городском Центре социальной адаптации в настоящее время находятся 152 постояльца. Как сообщили в Управлении социального благосостояния Алматы, на данный момент пока обратившихся в Центр больше нет, в том числе, лиц без определённого места жительства.



"В случае необходимости, для них выделено здание в мкр. Коксай, где они будут размещены до прекращения карантина. Центр работает в штатном режиме, оказание социально-бытовых, социально-психологических и социально-медицинских услуг оказываются здесь в полном объёме бесперебойно. В связи с карантином, выход временно проживающих за территорию Центра ограничен", - рассказали в пресс-службе.



Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и т.д. Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.



Жителям Алматы рекомендуется:



- следить за состоянием своего здоровья и членов семьи;



- в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) применять услугу вызова бригады скорой помощи (участкового врача) на дом;



- для приобретения продуктов питания и лекарственных средств пользоваться только торговыми точками и аптеками, определенными акиматами районов внутри квартала.



По консультационным вопросам звоните в круглосуточный Call center по номерам 1406 и Open Almaty 1308.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства