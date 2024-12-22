В Алматы 30 человек привлекли к ответственности за перекрытие улицы ради молитвы

Наибольшее недовольство выражают жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 27 ноября по 11 декабря 2024 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему "Наиболее резонансные события 2024 года в Казахстане". Ключевыми темами исследования стали: восприятие гражданами перехода на единый часовой пояс, а также оценка социально значимых сфер жизни, сообщается на - С 27 ноября по 11 декабря 2024 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело опрос граждан на тему "Наиболее резонансные события 2024 года в Казахстане". Ключевыми темами исследования стали: восприятие гражданами перехода на единый часовой пояс, а также оценка социально значимых сфер жизни, сообщается на сайте бюро.





С 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако дискуссии относительно данного решения продолжаются. По данным опроса DEMOSCOPE, большая часть граждан (53,1%) его не поддерживают. При этом 22,1% выражают одобрение, 15,5% - равнодушие, а 7,4% - ничего про это не слышали.





Ключевым индикатором, определяющим отношение к реформе, является регион проживания респондентов. Показательно, что почти во всех областях Казахстана преобладает доля граждан, которые не поддерживают это решение. Особенно явно выражено недовольство в тех регионах, где время было переведено на час назад.





Подавляющее большинство жителей восточных и центральных регионов (74,6%) - Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Карагандинской, Улытауской областей высказались против универсального часового пояса. Значительная часть противников зафиксирована в Алматы (68,4%) и Астане (55,7%).





47,8% недовольных данной инициативой в южных регионах, включающих Шымкент, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую и Туркестанскую области. В северных областях - Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской позицию против выразили 45,3%.





Единственным регионом, где сторонники перехода на единое время незначительно преобладают, стал Западный Казахстан (Актобе, Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области): 31,8% - за нововведение и 30,6% - против.





Напомним, ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.









На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.





Бюро DEMOSCOPE также определило наиболее резонансные события 2024 года. Участников опроса попросили назвать два-три, которые они считают наиболее значимыми. Ими стали: паводки (10,8%), референдум по строительству АЭС (10,4%), убийство Шерзата Болата в Талгаре (7,8%), переход на единый часовой пояс (7,6%).





Также в рейтинг резонансных событий вошли: землетрясения (6,4%), приговор Бишимбаеву за убийство Салтанат Нукеновой и поправки в закон о бытовом насилии (4,4%), девальвация тенге (3,1%), выступления наших спортсменов на парижской Олимпиаде (2,6%), международные мероприятия, государственные визиты (2,3%), Всемирные игры кочевников в Астане (2%).





Еще одним важным индикатором уходящего года стали проблемы, которые больше всего волнуют граждан. По данным DEMOSCOPE, казахстанцев больше всего беспокоят низкие доходы и уровень оплаты труда (37,6%), рост цен на товары первой необходимости (28,3%), а также коррупция (26,8%). Характерно, что, по данным предыдущих опросов DEMOSCOPE, низкие доходы и коррупция являются ключевыми факторами утечки квалифицированных кадров и препятствуют развитию отечественного спорта.





Среди основных социальных проблем были также отмечены: низкий уровень пенсий, пособий, стипендий - 20,6%, загрязненная окружающая среда - 19,3%, неудовлетворительная система образования - 16,2%, неудовлетворительная система здравоохранения - 16,1%, недоступность жилья или его неудовлетворительное состояние - 13,1%, нехватка рабочих мест и сложности с трудоустройством - 12,7%, плохая транспортная инфраструктура (дороги, тротуары и т.д.) - 9,3%.





Опрос DEMOSCOPE зафиксировал недовольство казахстанцев состоянием ключевых сфер жизни. Наиболее критично казахстанцы оценивают ситуацию с экологией (54%), экономикой (46,5%) и уровнем жизни граждан (43,3%).





Также отрицательно оцениваются сферы: занятости и трудоустройства (32,9%), здравоохранения (31,4%), правопорядка и безопасности (26,6%), образования (26,3%) и политических и гражданских свобод (20%).





Ухудшение общественной оценки становится более заметным при сравнении результатов опросов DEMOSCOPE за два года. В декабре 2023-го казахстанцы также оценивали состояние значимых сфер жизни. Данные в динамике демонстрируют откат во всех направлениях в среднем на 8%.





Наибольший негативный тренд наблюдается в оценке экономической ситуации. Если в 2023 году 33,4% отметили ее ухудшение, то в 2024 году этот показатель вырос до 46,5%.





Интересно, что, несмотря на ухудшение условий жизни, большинство казахстанцев (58%) сохраняют оптимизм и верят, что 2025 год будет лучше текущего. При этом 14% убеждены, что новый год будет примерно таким же, 6,3% ожидают, что 2025 год будет сложнее, а 21,7% затрудняются в прогнозах.





Исследование DEMOSCOPE отражает довольно высокий уровень социальной неудовлетворенности, который усугубляется неприятием большинством казахстанцев государственных решений. Эти факторы в перспективе могут способствовать росту протестных настроений и социальной нестабильности, отметили в бюро.