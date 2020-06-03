В Алматы 3 июня откроют парки, фитнес-центры и образовательные центры

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - В Алматы 3 июня откроют парки и скверы, а также возобновят работу ряда объектов. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, с 3 июня ряд объектов сможет возобновить работу при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

В среду смогут открыться:

- спортивные объектов для проведения учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей) и физкультурно-оздоровительные объекты (фитнес-клубы, тренажерные залы и другие);

- образовательные центры и кружки (по предварительной записи);

- детские кабинеты коррекции (по предварительной записи);

- парки и скверы.

Руководителям спортивных объектов необходимо исключить допуск к работе сотрудников с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания). Обеспечить персонал запасом одноразовых медицинских масок, одноразовыми перчатками, кожными антисептиками для обработки рук.

Также у главного входа, на видных и доступных местах в холлах, коридорах через каждые 20 метров, у входа в залы, лифты, санитарные узлы должны быть установлены санитайзеры.

У персонала и посетителей с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров) будут измерять температуру.

Зоны для групповых занятий должны быть разделены с соблюдением расстояний между тренажерами и снарядами от 1,5 до 2 метров.

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