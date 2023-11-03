В Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки  

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы

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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пьяный охранник алматинской школы целовал в губы 11-летнюю ученицу.





Мать шестиклассницы заявила, что пьяный сторож приставал к ее дочери. Женщина рассказала, что мужчина передал ребенку документы, а после начал обнимать и целовать. Испуганная школьница сумела вырваться. Родители обратились с заявлением в полицию. Подозреваемого уже уволили, а учителя и администрация школы получили выговор, сообщает телеканал КТК





Инцидент попал на камеру наблюдения. Пожилой мужчина передал шестикласснице задание. В какой-то момент начал ее обнимать и целовать. Как выяснилось, 62-летний сторож был пьян. Испуганная девочка сумела вырваться и сразу позвонила дедушке.









Охранник на тот момент был пьяный. В очень сильном опьянении. Потом он передал ей документы, схватил за руку и начал целовать. Как она сказала, с языком. В губы, да. Она отталкивалась. Она плакала. Она часто умывалась, истерила. Потом на следующий день она говорит: "Мама, ты меня не целуй больше. Уголовное завели дело. А директора и завуча, я считаю, убрать со школы", - сказала женщина.





Мать ребенка заявила, что администрация школы пыталась загладить вину. Якобы в обмен на молчание предлагали путевку в санаторий.





Другие родители тоже возмущены до предела. Перепуганные мамы и папы дежурят у школы и требуют объяснений от директора и педагогов.





Директор школы подтвердила, что охранник действительно вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения и приставал к ученице. Руководитель учебного заведения уверяет, после этого инцидента она уволила сторожа. Ее заместитель и один из учителей получили выговор.





Замдиректора были в тот момент, меня не было. Я вообще в городе не была. Я была в отъезде. Охранник Таипов на рабочее место прибыл в нетрезвом состоянии, в алкогольном опьянении. В тот момент Таипов Масимжан пристал к ней, обнял ее. Наказание в виде выговора заместителю директора по воспитательной работе, завхозу, также учителю, который оставил задание на вахте", - говорит директор общеобразовательной школы Алматы № 160 Гульшат Аминова.





Мать ребенка обратилась с заявлением в полицию. За хулиганство охранника арестовали на 15 суток. Правоохранители начали досудебное расследование по статье "Развращение малолетних".





Управлением полиции Алатауского района расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 124, часть 1 УК РК. Назначены экспертизы, обстоятельства устанавливаются. Фигурант подвергнут решением суда административному аресту сроком на 15 суток", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.





Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы. Родители ребенка считают, что наказание должен понести не только сторож, но и администрация школы. Они требуют уволить директора учебного заведения.