В Алматы бастуют сотрудники "Казахтелекома"

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На работу не вышла группа сотрудников технического подразделения в Алматы. Они организовали возле офиса компании стихийное собрание, на котором выдвинули устное требование по повышению заработной платы", - сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании.
На переговорах с руководством работникам предложили сформировать инициативную группу и совместно с профсоюзом обозначить инициативы в рамках закона, а также внутренних документов компании.
В "Казахтелекоме" отметили, что зарплату пересматривают регулярно, при этом в приоритете находятся именно сотрудники технических подразделений, сообщает Informburo.
Казахтелеком" производит единовременные выплаты, которые нивелируют существующую инфляцию и направлены на обеспечение социальной справедливости. В частности, сегодня всем сотрудникам компании выплачена аналогичная единовременная выплата, на эти цели из средств компании направлено более одного млрд тенге", - заявили в компании.
Там также добавили, что с 1 февраля "Казахтелеком" пересмотрит схему должностных окладов для грейдов А8-В6, а в феврале и марте компания планирует выплатить годовое вознаграждение.
Кроме того, в компании напомнили, что для управления карьерным ростом и повышения квалификации работников разработаны правила присвоения разрядов и категорий должностей с учетом профессиональной подготовки, сложности и самостоятельности выполняемых работ.
Ранее сообщалось, что "Казахмыс" направит свыше 100 млрд тенге на повышение заработной платы сотрудников. Решение было принято по итогам трудового спора, произошедшего 4-6 января 2022 года.