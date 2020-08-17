В Алматы частично отключат горячую воду

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Наурызбайском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды, передает Kazakhstan Today.

Причиной отключения назвали плановые ремонтные работы на газопроводе, к которому подключена котельная "Премьера".

С 17 по 21 августа будет ограничена подача горячей воды в жилые дома и иные объекты, расположенные в микрорайоне Шугыла, в жилых комплексах "Премьера", "Алма сити" в контуре улиц Жакыбаева - Жуалы - Строительная - Белжайлау.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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