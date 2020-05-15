В Алматы детские сады пока открывать не будут - Бекшин

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - В Алматы детские сады пока открывать не будут, об этом сообщил главный городской государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

По словам главного государственный санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, детские сады в Алматы пока открывать не планируют. Он также уточнил, что план постепенного открытия дошкольных учреждений разрабатывается, но точные сроки его реализации не известны, сообщает телеканал Almaty.tv

Открытие детских садов не предусмотрено. Этот вопрос, конечно же, требует изучения. Поскольку это дети, массовость. К этому вопросу нужно тщательно подойти. И мы прорабатывали те предложения, которые приходили от родителей", - сказал Бекшин.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства