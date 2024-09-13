12.09.2024, 09:56 36606
В Алматы до 16 сентября перекроют участок улицы Толе би
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Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с подготовительными работами к масштабным праздничным мероприятиям в рамках Дня города с 12 по 16 сентября улица Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыта. Об этом сообщили в городском акимате.
Просим отнестись с пониманием и заблаговременно строить свой маршрут. Также призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что 14 сентября в 16.00 на площади Астана состоится фестиваль радиостанции LuxFM, в нем примут участие такие известные артисты, как Мирас Жугунусов, Айкын Толепберген, Jazzdauren и Adam. Хедлайнером вечера станет обладатель премии Grammy, саунд-продюсер DJ Imanbek.
Также 15 сентября в 17.00 на площади Астана состоится Almaty Cover Show с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене выступят Нагима Ескалиева, Мейрамбек Бесбаев, Kalifarniya, RaiM, Нұрлан мен Мұрат, ARO, Ерболат Кудайберген, Кайрат Тунтеков, Еркин Нуржанов, Айдар Турганбай и другие исполнители.
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13.09.2024, 11:06 4336
В Казахстане растет число просроченных кредитов
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем просроченных кредитов в микрофинансовых организациях Казахстана стремительно растет: более половины из них - "токсичные", сообщает Finprom.
Удельный вес кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год вырос с 10,2% до 15,4%.
Кредитный портфель (основной долг) микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец второго квартала 2024 года превысил 1,3 трлн тенге - на 5,6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 19,8% больше по сравнению со вторым кварталом 2023-го.
Наибольший объем кредитования приходится на открытие и развитие бизнеса, а также на розничные товары, далее следует автокредитование. Две МФО из десятка крупнейших специализируются на микрозаймах до зарплаты. Причем одна из них - "Робокэш.кз" печально известна утечкой более 2 млн персональных данных казахстанцев в текущем году и была оштрафована за это всего на 1,8 млн тенге, что в эру цифровых технологий составило менее 1 тенге за каждого гражданина РК.
Объем просроченных платежей по кредитам в МФО за год вырос со 113,5 млрд до 206,9 млрд тенге, а доля просроченных кредитов увеличилась с 10,2% до 15,4%. Кредиты с просрочкой платежей от одного до двух месяцев составили 63,1 млрд тг, а наименьший объем - 33,6 млрд тенге - пришелся на кредиты с просрочкой платежей от 2 до 3 месяцев", - говорится в информации.
Более половины всех просроченных кредитов пришлось на кредиты с просрочкой платежей более 90 дней: 109,7 млрд тенге - почти на треть больше, чем в прошлом квартале, и на 74,5% больше, чем годом ранее. Доля "токсичных" кредитов в МФО РК за год выросла с 5,6% до 8,2%.
На конец второго квартала 2024 года у восьми МФО РК доля кредитов с просрочкой платежей более трех месяцев превысила 90% их кредитного портфеля. Более того, у двух МФО - "Жаңа-Қаржы" и AUA Finance - доля просроченных кредитов достигла 100%", - сообщает агентство.
Четыре МФО с критическими долями "токсичных" кредитов - CashCapital (99,2%), My Money (97,3%), Hava Finance (95,2%) и POS Credit (94,4%) - работают в сфере онлайн-кредитования.
Ранее сообщалось, что казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы.
11.09.2024, 18:00 59271
Опрос КТ: 62% респондентов против сноса дома школьников в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Руслан Бахтигареев
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Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов против сноса здания дома школьников № 2 в Алматы, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?"
34% участников опроса ответили: "Снос нужно немедленно прекратить, здание отреставрировать"; 18% выбрали ответ: "Здание необходимо сохранить и поддерживать исторический вид"; 10% считают, что дому школьников необходим хороший ремонт, 27% ответили: "Здание нужно снести" и 11 - "Мне все равно".
Напомним, в Алматы сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ № 2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым. Журналист Руслан Бахтигареев рассказал, как чиновники и стройкомпании который год покушаются на лакомый участок в центре города.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
11.09.2024, 17:31 60351
В Казахстане 84 тысячи родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей
В целом за последние 5 лет в стране подростковая преступность снижена на 30%
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан 84 тысячи родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В 6,5 тысячи школах открыты центры педагогической поддержки родителей. Учитывая важность роли классных руководителей, прорабатывается возможность увеличения размера дополнительной оплаты за классное руководство учителю. Кроме того, выявлены и взяты на контроль 1,7 тысячи неформальных лидеров, негативно влияющих на сверстников. В целом за последние 5 лет подростковая преступность снижена на 30%, в текущем году - на 5% по сравнению с прошлым годом", - проинформировали в пресс-службе.
В ходе заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК премьер-министр Олжас Бектенов поручил выработать комплекс дополнительных мер по дальнейшему снижению уровня преступности среди несовершеннолетних.
Поручено расширить функционал цифровой карты семьи для усиления мер по выявлению семей, нуждающихся в необходимой поддержке. Также необходимо усилить работу психологических служб учебных заведений с выработкой новых подходов выявления фактов насилия над детьми и суицидального проявления. Министерству финансов поручено активизировать работу по недопущению продажи алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним лицам. Кроме того, будет проработан вопрос разработки приложения, предусматривающего ограничение доступа к противоправному контенту, причиняющему вред психологическому и физическому развитию ребенка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане с 22 до 6 часов утра запрещается нахождение ребенка, а также допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения. С 23 до 6 часов утра несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения законных представителей.
11.09.2024, 14:41 66171
В мажилисе требуют вернуть государству сотни миллионов тенге за разработку Строительного кодекса
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента РК Бакытжан Базарбек представил заключение государственного аудита, подтверждающее необоснованное использование бюджетных средств при разработке Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.
На 98-99% Строительный кодекс состоит из действующих законов и не несет в себе новизны. А оригинальность составляет не более 5%. У нас, у депутатов, возникли резонные вопросы о целесообразности бюджетных трат на такой некачественный проект кодекса. В связи с этим для изучения целесообразности бюджетных трат на разработку кодекса мы обратились в Комитет внутреннего государственного аудитора Министерства финансов, который провел государственный аудит планирования и использования бюджетных средств, выделенных на разработку Строительного кодекса, и выдал нам шокирующие результаты", - заявил депутат.
Согласно заключению государственного аудита, разработка Строительного кодекса на общую сумму 382 миллиона тенге в нарушение пункта 4.2 статьи 41 Бюджетного кодекса на 2023 год необоснованно включена в перечень государственных заданий Министерства промышленности и строительства. Следовательно, договоры между министерством и АО "Государственный научно-исследовательский и проектный институт строительства КазНИИСА" тоже заключены необоснованно.
Анализ фактических затрат КазНИИСА показал завышение стоимости разработки строительного кодекса на 291 миллион тенге. Затраты по привлечению сторонних организаций - 60 тысяч тенге, аренда помещения - 20 миллионов тенге. Оплата труда - 163 миллиона. Это все было выделено, но документов нет", - сообщил мажилисмен.
Вместе с этим в заключении говорится, что сторонние организации для разработки проекта Строительного кодекса не привлекались. Дополнительные помещения в аренду не брали, расходы по оплате труда с мая по декабрь 2023 года, произведенные действующим штатным работникам КазНИИСА, необоснованны. Другими словами, бюджетные траты на разработку проекта Строительного кодекса не были запланированы.
Фактически комитет завуалированно говорит о хищении бюджетных средств. До сих пор не приняты меры в отношении тех чиновников, кто непосредственно пошел по пути попрания закона, утвердив бюджетную заявку. Деньги не возвращены в государственную казну, не возбуждена досудебная проверка. При этом расходование бюджетных средств легализовано. То есть налицо хищение бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Под разработкой отмыли 211 миллионов тенге", - добавил Бакытжан Базарбек.
Депутаты попросили премьер-министра РК Олжаса Бектенова определить виновных в нерациональном использовании бюджетных средств, передать материалы госаудита в Генпрокуратуру и принять меры по возврату необоснованно выплаченных бюджетных средств на сумму 291 миллион тенге.
Ранее Базарбек заявил, что новый Строительный кодекс, как и прежний закон, лоббирует интересы застройщиков.
11.09.2024, 12:15 70256
Скандалом и увольнениями закончился визит "целительницы" в школу Жамбылской области
Должностей лишились заместитель акима района и директор школы
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Тараз. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупным скандалом обернулся визит так называемой целительницы - "царицы Томирис" в одну из школ Жамбылской области.
О нашумевшем визите написал в Facebook пользователь Мадияр Ералыұлы.
По его информации, целительницу пригласили в школу села Теренозек Жамбылской области. При этом устроили ей пышный прием на деньги учителей. С каждого из них собрали по 4 тысячи тенге.
В школе рассказали, что визит "царицы Томирис" был организован в рамках республиканской благотворительной акции "Дорога в школу" районным управлением внутренней политики, однако районный акимат заявляет, что не имеет никакого отношения к этому мероприятию. Встречу сельчан с Томирис поддержала также директор школы Эльмира Закимбаева.
В рамках акции целительница должна была передать школе благотворительную помощь. Однако, как пишет Ералыұлы, она привезла плохо пахнущую одежду, компьютер, сломанную картину и старые игрушки.
Сама целительница представилась доктором медицинских наук. На видео ее встречают громкими аплодисментами, а школьников заставили нести шлейф ее одежды.
После скандала власти провели проверку, к которой подключились уполномоченный по защите прав детей Жамбылской области и представители департамента образования.
В настоящее время должностей лишились заместитель акима района Т. Рыскулова Алибек Терликбаев и директор школы имени Жамбыла Эльмира Закимбаева. Строгие выговоры получили глава отдела внутренней политики района Т. Рыскулова и аким села Теренозек.
11.09.2024, 09:43 75766
В полиции прокомментировали информацию об издевательствах над школьниками в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа учеников одной из школ Астаны издевается над другими учениками.
В описании к видео сообщается, что в школе-гимназии № 83 имени Алтынсарина города Астаны группа школьников на постоянной основе занимается издевательством над другими школьниками.
В полиции прокомментировали данную информацию.
По данному факту все участники инцидента, ученики 9-го класса, установлены. Ученики опрошены в присутствии родителей, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка действиям учеников", - проинформировали в департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса Копинской средней школы.
10.09.2024, 20:30 93126
В зоопарке Шымкента родился серый кенгуру
Фото: istockphoto.com
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Шымкент. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В конце февраля 2024 года в семействе серых кенгуру появился малыш. Но только в марте малыша смогли увидеть, когда он стал высовывать свою голову из сумки матери, сообщает пресс-служба зоопарка Шымкента.
Малыши при рождении заползают в сумку к матери кенгуру и растут там до полугода. Состояние кенгуренка хорошее, сейчас он еще находится под защитой матери. Ежедневно ведется наблюдение за состоянием малыша биологами и ветеринарами зоопарка", - рассказали в зоосаду.
Маленький кенгуру проводит большую часть времени в кармане матери. Утром и вечером малыш покидает сумку, но не оставляет ее надолго. Мать не отходит в это время от своего детеныша.
Ранее в зоопарке Шымкента показали новорожденного пони.
10.09.2024, 15:15 96991
В Казахстане часть болезней намерены исключить из ГОБМП
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане семь из тринадцати болезней переведут из гарантированного объема бесплатной медпомощи в систему обязательного медстрахования, сообщила на брифинге в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
По словам главы Минздрава, на сегодняшний день система медстрахования еще не перешла на настоящую страховую модель, а остается бюджетно-страховой. Поэтому назрела необходимость разграничить заболевания, которые находятся в пакете гарантированном и страховом.
Пакет, предусматривающий обслуживание скорой помощи, социально значимые болезни и лекарственное обеспечение, остается", - отметила министр.
Но из 13 социально значимых болезней 7 переведут в пакет ОСМС до 2027 года, а в гарантированном пакете останутся шесть: туберкулез, онкология, ВИЧ, СПИД, гепатиты и орфанные заболевания.
Альназарова пояснила, что между двумя пакетами наблюдаются перекосы по 13 социально значимым заболеваниям и 22 заболеваниям, подлежащих динамическому наблюдению.
Финансирование между двумя пакетами не позволяет выстроить эффективную прозрачную систему", - добавила министр.
Напомним, депутат мажилиса Юлия Кучинская выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинских услуг в Казахстане. По ее словам, хроническое недофинансирование приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП.
Госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности Фонда медстрахования.
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