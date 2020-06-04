В Алматы двух автолюбителей оштрафовали за езду за рулем с маленькими детьми

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Полиция города Алматы оштрафовала двух водителей за езду за рулем с маленькими детьми, передает Kazakhstan Today.

О данных фактах полицейские узнали из социальных сетей. В одном случае гражданин 1984 года рождения ехал на автомашине марки "Ниссан" с малышом на коленях, сообщает Polisia.kz.

Водитель установлен и привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 593 КоАП РК. Со своим нарушением он согласился. В результате разъяснительной работы водитель обещал впредь не допускать таких ошибок, которые могут стоить жизни и здоровья его же близких", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

За аналогичное правонарушение также оштрафована гражданка 1991 года рождения, которая на водительском сиденье своего транспортного средства марки "Фольксваген" перевозила малыша.

В очередной раз призываю водительский состав города, впрочем, и других участников дорожного движения, строго соблюдать ПДД. К сожалению, эти правила написаны с учетом печальных событий и сломанных судеб", - сказал Манап Саттаров.

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