В Алматы ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составил 3,8%

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - В Алматы за последние семь дней ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом составляет 3,8%, передает Kazakhstan Today.

Город Алматы находится в градации ежедневного прироста менее 7%. В рамках 7% есть обусловленные меры, которые мы должны проводить. Если говорить точно, то за последние семь дней мая ежедневный прирост составил 3,8%", - сказал на площадке региональной службы коммуникаций главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Он сообщил, что в городе сохраняются карантинные мероприятия. На внешнем периметре границ города Алматы сохраняются блокпосты. Въезд разрешается работникам зарегистрированных предприятий при термометрии.

По словам руководителя управления общественного здоровья города Алматы Тлеухана Абилдаева, в Алматы ситуация с COVID-19 стабильная. За вчерашний день выявлено 13 и сегодня 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в настоящий момент зарегистрировано 1622 случая COVID-19.

Все, у кого обнаружены новые случаи, находились на карантине в провизорных госпиталях. Ранее они были в контакте с заболевшими. Положительные результаты на COVID-19 за последние дни выявлены непосредственно у тех, кто находится на карантине. Новых очагов заражения не имеется", - сказал он.

В стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1145 человек, в провизорных госпиталях 404 гражданина, в карантинных 329 и на домашней изоляции 15 327 граждан.

У 33 находящихся на лечении в стационарах с COVID-19 состояние остается тяжелым, у 237 средней степени тяжести и у остальных болезнь протекает в легкой бессимптомной форме. На аппарате ИВЛ в настоящее время в Алматы больных нет, как и крайне тяжелых.

В Алматы у основной массы - а в точнее у 77% - болезнь протекает в легкой форме, то есть, согласно международной практике, они не нуждаются в лечении и являются непосредственно носителями вируса. В отношении них будут рассмотрены вопросы по направлению их на домашний карантин, если для этого у них имеются соответствующие условия, если нет - то в карантинные стационары", - подчеркнул Абилдаев.

Так, например, в настоящее время в Алматы 68 медработников с лёгким течением болезни уже выписаны на завершение лечения путем самоизоляции в домашних условиях.

Домашнее лечение должно проходить в условиях полной изоляции и постоянного отчёта о состоянии пациента, при любом ухудшении самочувствия следует сразу вызывать врача. Даже если пациента оставляют лечиться дома, это не значит, что его состояние перестают контролировать, он будет находиться на ежедневном контроле сотрудников поликлиники путем обзвона", - сообщил он.

Кроме того, они подписывают информированное согласие о том, что обязуются не выходить из дома. Важно отметить, что при выявлении у бессимптомных носителей коронавирусной инфекции пациент подлежит госпитализации, где проходит клиническое обследование и в течение 3 дней находится под наблюдением и обследуется, только потом отпускается на домашний карантин.

Вчера с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 38 человек. Количество выписанных в мегаполисе достигает 468 граждан. Тем самым количество выздоровевших пациентов из числа общих инфицированных в мегаполисе на сегодняшний день составляет 29%, а с учетом выписанных на домашний карантин составляет 33%", - подытожил Тлеухан Абилдаев.

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