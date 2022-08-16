В Алматы изъято более 13 тысяч литров незаконной алкогольной продукции

Фото: ДГД Алматы
АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - Свыше 13 тысяч литров незаконной алкогольной продукции выявлено в городе Алматы, сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по городу Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департаментом 9 августа 2022 года в ходе проведения тематической проверки выявлен незаконный ввоз и хранение алкогольной продукции (пиво) из Российской Федерации в общем объеме 13 484,5 литра, из них 10 830 литров в пластиковых емкостях. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан запрещается оборот алкогольной продукции в пластиковых емкостях и без разрешительных документов", - проинформировали в ДГД.
Кроме того, на проверяемом объекте выявлен подпольный цех по производству контрафактной алкогольной продукции, а именно самогонный аппарат и спиртосодержащие жидкости, используемые для изготовления алкогольной продукции в виде виски, бурбона и т.д. кустарным способом.
Департамент напоминает жителям города, что постановлением правительства Республики Казахстан установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в размере 1980 тенге за литр (990 тенге за 1 емкость объемом 0,5 литра), для коньяка и бренди - 2930 тенге за литр (1465 тенге за 1 емкость объемом 0,5 литра).
В случае реализации торговыми объектами алкогольной продукции ниже минимальных розничных цен просим обратиться в департамент государственных доходов по городу Алматы по адресу: Алматы, улица Абылай хана, 93/95, или в контакт-центр по номеру 1414", - добавили в ДГД.