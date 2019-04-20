В Алматы изменили схему разъезда на перекрестке Сейфуллина и Кабанбай батыра

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы изменили схему разъезда на перекрестке проспект Сейфуллина и улица Кабанбай батыра, передает Kazakhstan Today.

В управлении административной полиции ДП города Алматы сообщили, что с учетом частых жалоб и нареканий со стороны участников движения, принято решение об изменении схемы разъезда на перекрестке проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра.

"По проспекту Сейфуллина в южном направлении с крайней левой полосы можно будет осуществлять левоповоротный маневр на одностороннюю улицу Кабанбай батыра, в восточном направлении по улице Кабанбай батыра, с крайней левой полосы можно будет дополнительно осуществлять движение прямо", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

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