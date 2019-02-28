В Алматы изменится схема маршрута №141

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - Управление городской мобильности города Алматы сообщило об изменении схемы маршрута №141, передает Kazakhstan Today.
По многочисленным обращениям работников и посетителей Республиканского детского реабилитационного центра "Балбулак" и Детского клинического санатория "Алатау", которые расположены в Медеуском районе города Алматы, управлением городской мобильности внесено изменение в схему автобусного маршрута №141. С 4 марта 2019 года движение от конечной остановки автостанция "Мост" будет продлено до остановки ГЭС, ежедневный выход на маршруте составляет 15 единиц подвижного состава. Транспортное обслуживание маршрута осуществляется перевозчиком ТОО "Олжас ЛТД", - проинформировали в управлении.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства