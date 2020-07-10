В Алматы к концу года отремонтируют 80% дорог и тротуаров

Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил к концу 2020 года довести до хорошего уровня 80% дорог, передает Kazakhstan Today.

Общая протяженность дорог в городе составляет 3096 километров. Доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2019 году, была доведена до 75% (2322 километров). По поручению акима в текущем году этот показатель планируется довести до 80%.

Согласно плану развития Алматы, в 2019 году были завершены работы и введены в эксплуатацию объекты по строительству транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом, а также по реконструкции проспекта Суюнбая от улицы Хмельницкого до улицы Шолохова, с левоповоротным съездом с улицы Шолохова.

В 14 микрорайонах на 469 улицах выполнялись работы по строительству новых дорог протяженностью 120 километров, из них было завершено строительство 73 километров дорог по 294 улице.

В 2019 году средним ремонтом отремонтировали 147 улиц протяженностью 134,8 километров, завершили ремонт подпорных стен пяти транспортных развязок (три в Ауэзовском районе и две в Медеуском районе). Были завершены работы по строительству и ремонту 35 километров тротуаров.

В 2020 году продолжается строительство трех транспортных развязок (проспект Рыскулова - улица Емцова, проспект Сейфуллина - улица Жансугурова, улица Бухтарминская - Кульджинский тракт), пробивка проспекта Абая и улицы Саина.

Запланировано завершить строительство 47 километров новых дорог из 120 километров, отремонтировать средним ремонтом 283 улицы протяженностью 200 километров, выполнить устройство и ремонт тротуаров протяженностью 30 километров. Запланировано отремонтировать 300 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на УДС города.

Также для обеспечения безопасности пешеходов начаты работы по строительству пяти надземных пешеходных переходов на магистральных улицах города.

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