В Алматы лидеров религиозных объединений поздравили с Днем духовного согласия

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Ержан Бабакумаров провел встречу с лидерами религиозных объединений Алматы, передает Kazakhstan Today.

18 октября в Казахстане отмечают День духовного согласия. Этот день призван объединить всех горожан независимо от национальности и вероисповедания в целях дальнейшего поддержания и приумножения стабильности и согласия в обществе.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров провел встречу с членами городского Клуба лидеров религиозных объединений. Во встрече приняли участие представители Духовного управления мусульман Казахстана, Русской православной церкви, Римской католической церкви, Евангельские христиан-баптисты и др.

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия в области духовного согласия и дальнейшего укрепления традиционных нравственных ценностей и идеи толерантности, а также усиления обратной связи с населением по вопросам религиозной деятельности для недопущения распространения деструктивных идеологий. Отдельное внимание было уделено важности единства и сплоченности народа в условиях продолжающейся пандемии.

Члены Клуба отметили особую роль Дня духовного согласия и озвучили ряд предложений по дальнейшей работе религиозных объединений. В частности, выступили главный имам города Еркинбек Шоха, ключарь Вознесенского кафедрального собора Александр Суворов, генеральный викарий Епархии Пресвятой Троицы в Алматы Беднарски Ян Богумил.

Ержан Бабакумаров выразил благодарность членам Клуба за проводимую работу и вручил от имени акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева благодарственные письма за внесенный вклад и активное участие в общественной жизни города.

Клуб лидеров религиозных объединений города Алматы, который является добровольным консультативно-совещательным органом при городском управлении по делам религий, создан в 2017 году и объединяет около 30 представителей различных религиозных объединений. Цель - обсуждение актуальных вопросов в сфере религии. Члены клуба могут принимать участие в работе Ассамблеи народа Казахстана и вносить предложения по совершенствованию законодательства о свободе вероисповедания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства