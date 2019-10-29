В Алматы ликвидировали подпольную нарколабораторию

Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Департаментом КНБ РК по Алматы ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today.

"24 октября 2019 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Алматы А., организовавший ее функционирование. В помещении лаборатории изъяты около 2 килограмма синтетических наркотиков (в эквиваленте около 2 тысяч разовых доз) и 526 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу", - сообщили в Комитете национальной безопасности РК.

Сбыт готового психотропного препарата осуществлялся посредством Интернет-магазинов в социальных мессенджерах "Telegram" и "VIPole".

По месту проживания задержанного А. также изъяты визитные карточки и зажигалки с логотипом одного из крупнейших интернет-магазинов по сбыту наркотиков "Алтын Орда".

По данному факту Департаментом КНБ РК по Алматы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.

Мероприятия осуществлялись совместно с прокуратурой Алматы, которой обеспечивался жесткий надзор за законностью проводимой органами национальной безопасности спецоперации.

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