Система Orphus

В Алматы ликвидировали подпольную нарколабораторию

28.10.2019, 12:14 14419
Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - Департаментом КНБ РК по Алматы ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает Kazakhstan Today. 
 
"24 октября 2019 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Алматы А., организовавший ее функционирование. В помещении лаборатории изъяты около 2 килограмма синтетических наркотиков (в эквиваленте около 2 тысяч разовых доз) и 526 литров прекурсоров, которые направлены на судебно-химическую экспертизу", - сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
 
Сбыт готового психотропного препарата осуществлялся посредством Интернет-магазинов в социальных мессенджерах "Telegram" и "VIPole".
 
По месту проживания задержанного А. также изъяты визитные карточки и зажигалки с логотипом одного из крупнейших интернет-магазинов по сбыту наркотиков "Алтын Орда".
 
По данному факту Департаментом КНБ РК по Алматы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК. Задержанное лицо водворено в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.
 
Мероприятия осуществлялись совместно с прокуратурой Алматы, которой обеспечивался жесткий надзор за законностью проводимой органами национальной безопасности спецоперации.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая