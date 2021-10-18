В Алматы меняют маршруты трех автобусов

Фото: Алматы ТВ

АЛМАТЫ. 17 ОКТЯБРЯ - Транспортный холдинг Алматы предупреждает горожан об изменении некоторых автобусных маршрутов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 18 октября изменится схема движения маршрута №15 ТОО "Бату travel компаниясы". Теперь, следуя в западном направлении, транспорт не будет заезжать в ТРК "Молл Апорт".

Кроме того, с 18 октября в связи с ремонтными работами временно изменятся схемы движения маршрутов №22 ТОО "Бату travel компаниясы" и №26 ТОО "АлматыЭлектроТранс":

Маршрут №22 не будет заезжать на улицу Бекешева в обоих направлениях, а будет ехать по улице Карьерной; маршрут №26 не будет заезжать на улицу Карьерная в обоих направлениях, а будет ехать по Бекешева - Шпекбаева - Мырзалиева.