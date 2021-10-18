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В Алматы меняют маршруты трех автобусов

17.10.2021, 17:51 719092
В Алматы меняют маршруты трех автобусов
Фото: Алматы ТВ
АЛМАТЫ. 17 ОКТЯБРЯ - Транспортный холдинг Алматы предупреждает горожан об изменении некоторых автобусных маршрутов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С 18 октября изменится схема движения маршрута №15 ТОО "Бату travel компаниясы". Теперь, следуя в западном направлении, транспорт не будет заезжать в ТРК "Молл Апорт".
 
Кроме того, с 18 октября в связи с ремонтными работами временно изменятся схемы движения маршрутов №22 ТОО "Бату travel компаниясы" и №26 ТОО "АлматыЭлектроТранс":
 
Маршрут №22 не будет заезжать на улицу Бекешева в обоих направлениях, а будет ехать по улице Карьерной; маршрут №26 не будет заезжать на улицу Карьерная в обоих направлениях, а будет ехать по Бекешева - Шпекбаева - Мырзалиева.
 

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    18.10.2021, 13:50 94015
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    По его словам, эти резервы также используются каждый год и на поддержку животноводческого комплекса.
     

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    В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ

    18.10.2021, 08:44 530065
    В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ
    АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" сообщает о проведении профилактических противоаварийных ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

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    Ремонтно-аварийными бригадами АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей.
     

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    В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

    18.10.2021, 08:18 546805
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    Фото: Kazakhstan Today
    НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

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    На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
     
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    Днем в центре Кызылординской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    На севере и юге Северо-Казахстанской области, на севере Восточно-Казахстанской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.
     

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