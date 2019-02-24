В Алматы мужчина упал в шахту лифта

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы в шахту лифта провалился 59-летний мужчина, передает Kazakhstan Today.





ЧП произошло в многоэтажном доме на окраине города. Мужчина вызвал подъемник, но двери не открылись. Тогда он попытался раздвинуть створки самостоятельно и упал с 5 этажа. Жильцы уверяют: лифты в их доме ломаются постоянно. В полиции уже начали расследование. А родственники погибшего намерены судиться с лифтовой компанией, сообщает телеканал КТК .





Камера видеонаблюдения сняла последние секунды жизни 59-летнего мужчины.





На крики сбежались жильцы дома. Они вместе с родственниками погибшего вызвали полицию и спасателей. Сейчас в семье ветерана афганской войны траур. Родные до сих пор не могут поверить, что жизнь мужчины оборвалась так нелепо", - говорится в сюжете.





По данным телеканала, дом считается новым, жильцы заехали в квартиры всего 4 года назад. По их словам, за это время они не раз обращались с претензиями в лифтовую компанию и даже в прокуратуру. Но злополучный подъемник никто так и не заменил. А вот после трагедии его сразу отключили. Лифт сейчас заблокирован из-за технической неисправности. Дверь сломана и до сих пор открыта. Жители боятся упасть в шахту. Они уверяют: подъемник якобы часто не работал, но на их жалобы никто не обращал внимания. Куда обращаться с жалобами еще, люди просто не знают. В кабинку всегда заходят с опаской.





В "Алматылифт" нам ничего не смогли сказать, сбежали! А подъемник не работал. Брат спустился с 6-го этажа на 5-й. Начал толкать дверь, она приоткрылась. Он по инерции, случайно упал в шахту! Тело вытаскивали 4 часа, пока все приехали", - рассказал брат погибшего Даударбек Жастыкбаев.





По информации телеканала, в многоэтажке проживают десятки матерей-одиночек, ветеранов-афганцев, инвалидов и детдомовцев.





Сын погибшего намерен судиться с лифтовой компанией.





Сколько мы ждали все службы! Около 3-4 часов, а они нам даже не объяснили ничего. Мы будем судиться до последнего, подниму всё видео. Они сказали, что, если лифт не работает, не надо было двери открывать самому. А как еще туда попасть? Многие так делают. Тысячи жалоб на этот лифт, он даже горел как-то, и все равно не заменили", - говорит сын погибшего Асет Жастыкбаев.





В лифтовой компании вины пока не признали. Остановку подъемника назвали штатной ситуацией. Уверяют: мол, его проверяли меньше месяца назад - и все было в порядке.





Этот случай, который произошел в Алгабасе-6, лифт стоял на другом этаже, абсолютно остановился, мы сейчас не можем определить, почему он остановился. То, что он руками бьет, там пинает, лифт от этого не заработает. Лифт стоит на 6-м этаже. Это штатная ситуация, лифт остановился, что-то там, допустим, не так, то есть он дальше не идет, пока специалист не приедет", - сказал заместитель генерального директора по сервису ТОО "Алматылифт" Алмас Сартаев.





В полиции уже завели уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы. Если вину лифтовой компании докажут, то руководителям может грозить до восьми лет тюрьмы.





Расследование по статье 306 УК РК. Приступили к расследованию. Следственный отдел районного подразделения уже назначил все необходимые экспертные исследования. Был ли он пьян, все это будет в совокупности подтверждено в результате ряда экспертных исследований. Всего в Алматы замены требуют больше тысячи лифтов. И в городе это уже не первое ЧП с подъемниками за последнее время. В прошлом году кабины срывались как минимум трижды", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

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