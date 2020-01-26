В Алматы на продажу выставлен легендарный Дом кинематографистов

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - На сайте krisha.kz появилось объявление о продаже здания, известного как Дом кинематографистов, или "Лауреатник", передает Kazakhstan Today.

Здание находится на пересечении улиц Богенбай батыра - Зенкова. Его сдали в эксплуатацию в декабре 1941 года. По некоторым сведениям, дом строили для профессорско-преподавательского состава КазПИ имени Абая, но история внесла свои коррективы. В годы Великой Отечественной войны туда заселили наиболее статусных эвакуированных деятелей кино.

Среди знаменитых жильцов - режиссёр, народный артист СССР, профессор Борис Бабочкин, деятели советского кино Григорий Рошаль, Григорий Козинцев, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, братья Васильевы, Иван Пырьев и другие.

В распоряжении кинематографистов было всего восемь трёхкомнатных квартир, поэтому лауреаты и их родные, порядка 70 человек, жили по несколько семей.

Атмосферу той эпохи передают многочисленные мемуары героев. Григорий Козинцев, режиссёр с мировой известностью, описывал быт так: "Полное "На дне" Горького. Со стен течёт - сырость. Четыре койки… Трауберги жили впятером. Бабочкин, приехав позднее, долго добивался ордера в этот дом, а когда добился, вынужден был вселиться туда вдесятером - с женой, детьми и родственниками, приехавшими из Саратова. Эйзенштейн разместил свою огромную библиотеку, которую вёз из Москвы, ибо без книг существовать не мог, в одной комнате. Но никто не роптал. Вся страна жила так".

Долгое время дом хранил изначальный облик. В начале 2000-х объект реконструировали и перепрофилировали в коммерческий, надстроили дополнительный уровень. О богатой истории дома теперь свидетельствуют только памятные таблички.

Как сообщил представитель продавца, здание не нуждается в ремонте. Установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, ведётся круглосуточная охрана.

Напомним, в Алматы продается здание бывшего кинотеатра "Казахстан". Объявление о его продаже возмутило жителей города.

Также ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал массовый снос зданий и изменение облика Алматы.

Не могу согласиться с возведением крупного жилого дома на месте исторического здания ТЮЗа на проспекте Абылай хана, а также огромной гостиницы на улице Кабанбай батыра (на месте, где располагался Дворец пионеров, снесенный в 2006 году. - Прим. агентства) - рядом с сосновым парком. Огромная гостиница стоит. Все загородила, все испортила. А также со сносом кинотеатра "Алатау". Зачем надо было сносить здание кинотеатра? Тоже знаковое здание для Алматы. Таких примеров немало", - подчеркнул президент.

Он четко указал, что "следует запретить плотную застройку в центральных частях Алматы" и увеличить количество парковых зон.

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