В Алматы начал работу ХІІ Гражданский форум

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - ХІІ Гражданский форум начал свою работу в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Работу форума открыли аким Алматы Бахытжан Сагинтаев и министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева.

На повестке дня - взаимодействие местных исполнительных органов с гражданским обществом с целью решения стоящих перед городом задач. В ходе онлайн-сессий пройдет обсуждение вопросов в сфере экологии и цифровизации, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта", - написал Сагинтаев на своей странице в Инстаграм.

По его словам, одной из эффективных коммуникационных площадок для обсуждения инициатив и выработки рекомендаций по развитию мегаполиса станет общегородская платформа I-Azamat, бета-версию которой запустят сегодня.

Алматинцы смогут голосовать за городские проекты, поднимать актуальные вопросы, узнавать о городских новинках. Новый интерактивный инструмент расширит участие гражданского общества в процессе управления и принятия решений. Каждый из нас сможет стать инициатором новых идей и предложений по улучшению жизни Алматы", - отметил аким.

Напомним, поручение о разработке приложения было дано акимом Алматы Б. Сагинтаевым весной текущего года. В приложении жители могут голосовать за городские проекты, принимать участие в обсуждениях городских инициатив и быть в курсе жизни мегаполиса.

В работе ХІІ Гражданского форума Алматы "Развитие гражданского общества: новые вызовы и задачи во благо общества и государства" принимают участие представители гражданского общества.

В пленарной части Гражданского форума приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Алматы" Зауреш Умирбаева, представители НПО.

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