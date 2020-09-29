В Алматы начались собрания с жителями многоквартирных домов

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы начались собрания с собственниками квартир и помещений для разъяснения изменений в законодательстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в акимате Алматы, согласно принятым в декабре 2019 года поправкам в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, собственники квартир и нежилых помещений многоквартирных жилых домов в течение года обязаны провести собрание, на котором нужно принять решение об избрании совета многоквартирного жилого дома (МЖД) и выбора формы управления объектом кондоминиума.

В связи с введенным ЧП и ограничительных мер было невозможно обеспечить своевременную реализацию внесенных поправок. Но теперь постановлением главного государственного санврача Алматы поведение собраний собственников квартир вновь разрешено. В этой связи аким города утвердил Дорожную карту по реализации вышеуказанного закона. В рамках этой карты разработаны графики встреч с жителями МЖД и представителями органов управлений: КСК, ПК, ПКСК, ТОО, ИП и так далее по разъяснению внесенных поправок.

В этой связи в городе созданы мобильные группы из числа сотрудников управления жилищной политики города Алматы и аппаратов акимов районов города Алматы. В настоящее время аппаратами акимов районов составлены и утверждены графики проведения собраний собственников квартир, нежилых помещений сроком с 14 сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года, которые размещены на официальных сайтах аппаратов акимов районов города Алматы", - уточнили в акимате.

В свою очередь, управление жилищной политики разработало проект Правил содержания жилищного фонда, который находится на стадии согласования. Согласно документу, при заключении договоров об оказании услуг по управлению с поставщиками коммунальных услуг и субъектами сервисной деятельности председатель объединения собственников имущества (ОСИ) предоставляет свидетельство о государственной регистрации юридического лица, доверенным лицом Простого товарищества предоставляется протокол собрания собственников квартир, нежилых помещений по вопросу выбора формы управления. Таким образом, отпадает необходимость подписания акта приема-передачи.

По информации акимата, в настоящее время зарегистрировано 56 ОСИ (Алатауский - 7, Алмалинский - 8, Ауэзовский - 12, Бостандыкский - 16, Медеуский - 12, Наурызбайский - 1) и 2 Простых товарищества.

На сегодняшний день сотрудники управления жилищной политики города Алматы и аппаратов акимов районов города Алматы приняли участие в 184 собрании с охватом 566 МЖД.

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