В Алматы начинается противоклещевая обработка

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в апреле текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Истекает срок уплаты налога на транспорт





Министерство финансов Казахстана напоминает автовладельцам, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года. При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году. Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.





Информацией по исчисленным суммам налога можно будет ознакомиться в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк". Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях, а также наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, добавили в Минфине.





В школах начинается последняя четверть учебного года





1 апреля школьники вернулись к занятиям после весенних каникул. IV четверть завершится 25 мая.





в Казахстане начинается прием заявлений для зачисления в первый класс. Кроме того, 1 апреля





В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. В соответствии с законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности.





В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья - форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у-3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.





Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей, добавили в Минпросвещения.





Казахстанцы смогут посещать узких специалистов без направления терапевта





По данным Министерства здравоохранения, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.





Теперь пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:





неотложные состояния и травмы, в т.ч. офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;

оказание экстренной и плановой стоматологической помощи; заболевания дерматовенерологического профиля;

приемы к акушеру-гинекологу и психологу по месту прикрепления; приемы онколога и онкогематолога;

приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;

повторные приемы к профильному специалисту по его назначению; приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;

при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.





С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов, что обеспечит мультидисциплинарный подход. В рамках этой работы кратность и объем проведения исследований будет определяться для каждого пациента в индивидуальном порядке", - добавили в Минздраве.





Qazaq Air возобновляет авиарейсы из Актобе в Казань

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время): IQ 507 Актобе 17.00 - Казань 16.40; IQ 508 Казань 17.40 - Актобе 21.20.





Также предусмотрены следующие транзитные маршруты из нижеперечисленных городов: Астана - Актобе - Казань; Атырау - Актобе - Казань.





Астану и Душанбе свяжет прямой авиарейс





Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" объявила об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в Астану. Первый рейс из Душанбе в Астану запланирован на 2 апреля. Полеты будут выполняться раз в неделю по вторникам.





С 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю - по вторникам и пятницам", - уточняется в информации.





По вторникам рейсы из Душанбе в Астану будут выполняться в 16.25. В обратном направлении - в 19.50 по местному времени.





По пятницам время вылета из Душанбе - 09.00, из Астаны - 12.15 по местному времени.





Все рейсы будут осуществляться на самолетах "Боинг 737-800" и "Боинг 737-900".





Очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля в Астане





Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Единство. Созидание. Прогресс".





В Казахстане начинается внеочередная аттестация сотрудников органов внутренних дел





Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел", - говорится в указе президента.





Внеочередной аттестации подлежат сотрудники органов внутренних дел, занимающие руководящие посты, в том числе из числа представителей служб собственной безопасности. Подчеркивается, что указанная аттестация коснется и некоторых командиров и заместителей командиров батальонов и рот, в том числе специальных подразделений.





Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вернулся к прежнему уровню





С 1 апреля 2024 года

порог беспошлинного ввоза вернулся к своему прежнему уровню:

для товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг;

для товаров, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях, - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес брутто не превышает 31 кг.





Прогноз погоды на апрель





В апреле быстро удлиняется день, и солнце все выше поднимается над горизонтом. Происходит дальнейшее накопление тепла. В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории Казахстана.





Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей территории республики, около нормы - в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской областях, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской и Абайской областей, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской областей и на северо-западе Восточно-Казахстанской области.





В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.





В начале и во второй половине первой декады апреля на большей территории Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя.





3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады - 8-9 апреля в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля - в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны - гололед.





Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.





В первых числах декады на большей территории республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7, днем +3+8, затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5, днем до +12+20. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7, днем до +5+12.





На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3, днем до +5+15, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10, днем до +13+23. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5, днем до +7+15.





На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9, днем +13+20.





Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится: на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10, днем до +15+25; в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13, днем до +17+27.





По данным синоптиков, не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7°С, днем до +6+11°С, в южных регионах и на западе страны - ночью до -2+7°С, днем до +10+18°С.