18.09.2024, 12:00 35131
В Алматы начнут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах
В зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, будут установлены камеры видеонаблюдения
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Алматы. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы начнут выписывать штрафы за выброс мусора в неположенных местах, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
С 16 сентября 2024 года в Алматы будут усилены меры по борьбе с нарушениями в области благоустройства. За оставление крупногабаритного мусора и уличного мусора в неположенных местах будут выписываться штрафы. Управление экологии и окружающей среды совместно с департаментом полиции города будут проводить совместные рейды, направленные на выявление нарушителей", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, будут установлены камеры видеонаблюдения.
По результатам проведенного мониторинга с начала сентября текущего года управлением развития коммунальной инфраструктуры на улицах города Алматы выявлено 52 участка переполнения урн, требующие дополнительного оборудования и ресурсов для уборки. В целях повышения эффективности санитарной очистки планируется приобретение новых вместительных урн согласно дизайн-коду, а также запустить дополнительные маршруты патрулей по уборке", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят свыше 30 новых заводов по переработке ТБО.
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19.09.2024, 09:35 11076
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую территорию Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.
По данным синоптиков, лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +17, +19оС.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +20, +22оС.
В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер, температура воздуха составит +25, +27оС.
18.09.2024, 16:37 28741
Жителей двух областей предупредили о передвижении военнослужащих
Фото: t.me/paodkb
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Казахстана предупредили, что в рамках учений ОДКБ по территории Алматинской и Жетысуской областей будет осуществляться передвижение военнослужащих железнодорожным и автомобильным транспортом.
С 26 сентября по 7 октября 2024 года на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".
В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
В этой связи просим граждан и представителей СМИ не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - обратились в Минобороны.
17.09.2024, 19:25 55816
Дождь стал причиной 11-балльных пробок в Алматы
Фото: Freepik
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Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 сентября, в Алматы пошел дождь. Из-за непогоды в городе фиксируют 11-балльные пробки.
По информации картографических сервисов, после 18.00 в городе возникли пробки в 11 баллов. Также пользователи сервиса отметили ряд ДТП.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Минувшим летом алматинцы жаловались на транспортный коллапс в городе, возникший из-за ремонтных работ на дорогах. Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
17.09.2024, 14:34 65251
Из-за долгов обслуживающей компании жители рядя населенных пунктов близ Алматы остались без воды и света
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Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители нескольких населенных пунктов близ Алматы остались без света и воды из-за многомиллионной задолженности обсуживающих организаций перед ТОО "Алматыэнергосбыт", сообщили в акимате Алматинской области.
Сегодня в Иргелинском и Айтейском сельских округах, а также в городе Каскелене временно ограничена подача электроэнергии в ряде жилых массивов и комплексов: ЖМ "Асыл Арман", ЖК "Омирзак", ЖК "Карлыгаш", ЖК "Алтын ауыл". Отключение электроэнергии, в результате которого без света и воды... связано с наличием крупной задолженности перед ТОО "Алматыэнергосбыт" со стороны обслуживающих организаций ТОО "BeyAzhTrans" (278 164 019 тенге) и ГКП "Таусамалы кызмет" (14 000 000 тенге)", - говорится в сообщении акимата.
В ведомстве добавили, что местные исполнительные органы ведут активную работу с руководством ТОО "BeyAzhTrans" по скорейшему урегулированию ситуации с задолженностью и восстановлением электроснабжения.
Ранее жители Ауэзовского района Алматы пожаловались на частые перебои с электричеством.
17.09.2024, 10:41 72546
Редкий леопард попал в объектив фотоловушки в Устюртском заповеднике
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
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Актау. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Устюртском государственном природном заповеднике был зафиксирован редкий переднеазиатский леопард - подвид, находящийся под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.
Этот вид внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов Республики Казахстан с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК", - отметили в комитете.
Интересный факт: окрас переднеазиатских леопардов может варьироваться в зависимости от региона. В отличие от других подвидов леопардов, переднеазиатские леопарды часто имеют более светлую и менее насыщенную окраску, что помогает им лучше сливаться с сухими и каменистыми ландшафтами их обитания. Этот адаптивный камуфляж позволяет им эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания.
17.09.2024, 08:13 76236
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей территории Казахстана во вторник. Об этом сообщает Казгидромет.
На востоке, юге, юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман", - проинформировали синоптики.
На востоке, в центре области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, на востоке Костанайской, Карагандинской областей, на севере, востоке Акмолинской области, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки 1-4 градуса.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится погода без осадков в большинстве регионов, лишь на юге ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается: на западе республики +20, +28°С, на северо-западе +12, +23°С, на востоке +5, +20°С, на юге +20, +30°С, на севере и в центре страны +10, +20°С, на юго-востоке +17, +28°С.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +11, +13°C.
В Алматы: переменная облачность, вечером дождь, гроза, при грозе порывистый ветер, температура воздуха составит +20, +22°C.
В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Утром и днем порывистый ветер, температура воздуха составит +25, +27°C.
16.09.2024, 21:15 90161
ЕНПФ предупредил казахстанцев о мошенничестве
Мошенники изобретают новые схемы обмана граждан
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ЕНПФ предупредили казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам фонда. В пресс-службе ЕНПФ рассказали об одном из сценариев обмана граждан.
3 сентября в один из филиалов АО "ЕНПФ" обратилась бухгалтер с сообщением о звонке от "сотрудника фонда" с информацией о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с "судебным исполнителем" для решения возникшей проблемы. "Судебный исполнитель", в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов. Сотрудники филиала АО "ЕНПФ", разобравшись в ситуации, рекомендовали бухгалтеру деньги не отправлять.
Департамент безопасности фонда после получения соответствующей информации проверил номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что они зарегистрированы на некоего И.Ю. и обозначены как "мошеннические".
В последнее время мошенники изобретают новые схемы обмана граждан посредством телефонной связи, так как телефонные звонки - одни из самых распространенных способов получить у растерявшегося от неожиданности человека конфиденциальную информацию или принудить его перевести денежные средства на счет мошенника", - сообщили в фонде.
16.09.2024, 14:54 90841
Множественные нарушения в использовании поливной воды: уволен глава "Казводхоза" Жамбылской области
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Тараз. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам внутреннего аудита от должностей освобождены директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона. Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
По данным министерства, в Жамбылской области выявили около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были выявлены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.
Борьба с фактами незаконного использования воды будет продолжена. Для этого по моему поручению при министерстве будет создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Незаконная деятельность будет обязательно пресечена, а правонарушители и должностные лица - привлечены к ответственности. Мы усилим контроль за использованием водных ресурсов", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов во время аппаратного совещания ведомства.
Напомним, только за 2023 год объемы занижения подаваемой поливной воды в Жамбылской области составили более 25 млн кубометров.
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