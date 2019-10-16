В Алматы наградили победителей конкурса плакатов и этикеток "Яблочные истории"

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - В начале октября состоялось награждение победителей конкурса плакатов и этикеток "Яблочные истории", инициированного городской общественной инициативой "ALMA-apple", передает Kazakhstan Today.

Организаторы призывают горожан, городские сообщества, предприятия, молодежь проводить собственные мероприятия и акции для возрождения былой славы Алматы как города яблок. Это могут быть художественные конкурсы, гастрономические вечера, концерты.

Конкурс был организован художником Аленой Веселовой и директором ОФ "Алмалы Жумак" Ажар Жандосовой. Было получено более 100 работ, среди которых работы профессиональных художников и любителей во взрослой и двух детских категориях.

"Мы впервые проводим этот конкурс. Очень рады, что у нас очень много участников. Мы сами все время перебираем работы... От них такая энергетика, которую ничем не создать. Мы очень любим свою выставку, мы очень любим каждую работу. В каждой работе есть своя изюминка", - сказала Ажар Жандосова.

Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри в составе: руководителя отдела выставок и экспозиций Музея изобразительных искусств имени А. Кастеева Анжелики Акилбековой, доцента кафедры истории и теории изобразительного искусства КазНАИ имени Т. Жургенева Ольги Батуриной и руководителя сектора музейной педагогики проектировочного центра культурно-образовательной работы ЦГМ РК Татьяны Козуб, фестивального продюсера, действительного члена Евразийской академии ТВ и радио, руководителя группы "Восточный проект" Эмины Кужамуратовой, журналиста Тимура Нусимбекова.

Первое место во взрослой категории заняла Гаяне Казарян за серию из трех плакатов. Второе место разделили Кулахметова Айдана за серию из трех плакатов и Агафонова Алена за этикетку "Пироги с яблоками и любовью". Третье место - Сапарова Айсулу за работу "Алма и ата" и коллективная работа - упаковка для чая "Alma tea": Сенченко Алина, Умурзакова Диана, Имамбаева Айдана, Ялчин Зейнеб, Айтхожина Малика.

В младшей детской категории от 4 до 7 лет первое место заняла семилетняя Алина Шарипова за работу "Сердце моего дастархана".

Второе место - Рахметова Айша, третье место - Зивако Вера и Линко София.

Первое место в детской категории с 8 до 14 лет заняла работа "Война" Ясмин Мирзоевой (14 лет). Второе место - Гараева Эльвира, третье место - Белянская Алиса.

Кроме того, Татьяна Козуб вручила специальные призы - образовательные сертификаты для трех участников конкурса из детской категории: Ким Элеоноре, Гайновой Софии, Мухаметжановой Жасмин.

Выставка работ конкурсантов продлится в киноцентре "Арман" до 22 октября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства