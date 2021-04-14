В Алматы наказали лихача на BMW

АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Полицейские вычислили нарушителя ПДД по видео из социальных сетей и привлекли его к ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники местной полицейской службы в рамках реагирования на видео из социальных сетей, на котором запечатлен факт грубого нарушения ПДД и покоя граждан, установили правонарушителя и привлекли его к ответственности, пишет Polisia.kz

По информации полицейских, нарушитель 1999 года рождения.

Нарушение он допустил на автомашине BMW на площадке перед станцией метро, на пересечении проспекта Абая и улицы Брусиловского. Непозволительные действия водителя, которые, кстати, нависают реальной угрозой над другими участниками движения. Еще в ходе проверки установлено, что гражданин Жумфаев - злостный нарушитель ПДД, в том числе и скоростного режима. Любитель быстрой езды, как оказалось, не оплачивает штрафы. По 9 нарушениям ПДД у него имеется задолженность на общую сумму 197 тысяч 727 тенге", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап .Саттаров

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